Активисты из косметологии «Золотое яблоко» запустили в Бишкеке проект для помощи женщинам и детям, в случаях преследования и нападения. В проекте могут участвовать любые заведения столицы: кафе, рестораны, бары или круглосуточные магазины.

По задумке, заведение участвующее в проекте размещает на входе фиолетовый стикер в форме шестиугольника. Такой знак дает понять человеку, что ему окажут помощь в этом месте.

«Подойдя к сотруднику заведения и сказав фразу «позовите кантай», сотрудник понимает, что требуется помощь и его готовность помогать – высокая, так как он находится в проекте», — говорится в сообщении активистов.

Авторы проекта отмечают, что бывают ситуации, когда ребенок или женщина возвращаются в ночное время и при агрессии в их сторону они оказываются без помощи.

«Именно поэтому появилась необходимость в создании проекта, объединяющие специальные места, где вам бесплатно и с готовностью помогут», — добавили авторы.

Заведения, участвующие в проекте, можно найти и на сайте www.kantayhelps.com. В Бишкеке к проекту уже присоединились несколько заведений, среди них Blockbuster, Madfood, Voice pub и кофейня «Бублик». Владельцы бизнеса также могут присоединиться оставив заявку на kantayhelps.

Насилие в отношении женщин

Тема насилия в отношении женщин и детей не утихает в Кыргызстане долгие годы. Каждый год правоохранители фиксируют по стране похищения женщин для принудительного вступления в брак или насилия в отношении несовершеннолетних детей.

Последний случай с похищением и убийством Айзады Канатбековой вызвал общественный резонанс и привёл к митингу у здания Министерства внутренних дел.

Общественность требовала отставки глав МВД и столичной ГУВД. Однако после недолгого расследования министерство сменило руководство ГУВД Бишкека и УВД Первомайского района столицы. При этом глава МВД остался на своем посту.