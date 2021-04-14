Депутат парламента Кубанычбек Жумалиева в интервью Kaktus.Media заявил, что добровольно отдал цементный завод в пользу государства.

Ранее ГКНБ сообщил, что парламентарий Кубанычбек Жумалиев выплатил ущерб государству в размере более 1 млрд сомов. В Госкомитете отметили, что в эту сумму вошли активы и имущество, принадлежащие депутату.

После этого в СМИ появилось заявление адвоката Жумалиева — Майрамбека Жумабекова. В интервью он сообщил, что ГКНБ якобы незаконно отобрали завод парламентария.

В ответ на это Жумалиев сказал, что Жумабеков больше не является его адвокатом и опроверг слова юриста о незаконной конфискации завода.

«Я официально заявляю, что не согласен с мнением Майрамбека Жумабекова и добровольно отдал завод в пользу государства», — заявил Жумалиев.

Ранее фото цементного завода, который предположительно отдал Жумалиев государству, опубликовала политический деятель и активистка Токтайым Уметалиева.

Ташкөмүрдөгү 1миллиард сомго баланып мамлекетке өткүзүлдү деген Жумвлиевдин Цемент заводунан көз ирмем. Кайсы баатыр баалады экен???. Опубликовано Токтайым Уметалиевой Понедельник, 12 апреля 2021 г.

Задержание Жумалиева

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности задержали депутата Кубанычбека Жумалиева 4 февраля. Его подозревают в злоупотреблении должностными положением и незаконном получении лицензии на образовательную деятельность Международного медицинского университета.

По данным следствия, Жумалиев «оказал давление» на министерство образования, чтобы получить лицензию, в которой ему было отказано ранее. Депутата сразу привезли в Первомайский райсуд, который решил водворить его в СИЗО на два месяца.

ГКНБ также сообщил, что кроме этого, Жумалиев, аффилированные с ним лица и хозсубъекты, «незаконно» обогащались, легализовывали преступные доходы и уклонялись от уплаты налогов в особо крупном размере. В Госкомитете отмечают, что установлены 78 объектов недвижимости и различных компаний, принадлежащих депутату, его родственникам и аффилированным лицам.

В их числе торговые центры «Таатан», «Гоин», образовательные и медицинские учреждения, гостиницы, месторождения полезных ископаемых, телерадиокомпания и металлургический комбинат.

Таким образом, Жумалиев подозревается в преступлении по статье 319 «Коррупция» Уголовного Кодекса.

После того как Жумалиев выплатил в счет государства 1 млрд сомов его отпустили под подписку о невыезде.