Депутат парламента Кубанычбек Жумалиева в интервью Kaktus.Media заявил, что добровольно отдал цементный завод в пользу государства.
Ранее ГКНБ сообщил, что парламентарий Кубанычбек Жумалиев выплатил ущерб государству в размере более 1 млрд сомов. В Госкомитете отметили, что в эту сумму вошли активы и имущество, принадлежащие депутату.
После этого в СМИ появилось заявление адвоката Жумалиева — Майрамбека Жумабекова. В интервью он сообщил, что ГКНБ якобы незаконно отобрали завод парламентария.
В ответ на это Жумалиев сказал, что Жумабеков больше не является его адвокатом и опроверг слова юриста о незаконной конфискации завода.
«Я официально заявляю, что не согласен с мнением Майрамбека Жумабекова и добровольно отдал завод в пользу государства», — заявил Жумалиев.
Ранее фото цементного завода, который предположительно отдал Жумалиев государству, опубликовала политический деятель и активистка Токтайым Уметалиева.
Задержание Жумалиева
Сотрудники Госкомитета нацбезопасности задержали депутата Кубанычбека Жумалиева 4 февраля. Его подозревают в злоупотреблении должностными положением и незаконном получении лицензии на образовательную деятельность Международного медицинского университета.
По данным следствия, Жумалиев «оказал давление» на министерство образования, чтобы получить лицензию, в которой ему было отказано ранее. Депутата сразу привезли в Первомайский райсуд, который решил водворить его в СИЗО на два месяца.
ГКНБ также сообщил, что кроме этого, Жумалиев, аффилированные с ним лица и хозсубъекты, «незаконно» обогащались, легализовывали преступные доходы и уклонялись от уплаты налогов в особо крупном размере. В Госкомитете отмечают, что установлены 78 объектов недвижимости и различных компаний, принадлежащих депутату, его родственникам и аффилированным лицам.
В их числе торговые центры «Таатан», «Гоин», образовательные и медицинские учреждения, гостиницы, месторождения полезных ископаемых, телерадиокомпания и металлургический комбинат.
Таким образом, Жумалиев подозревается в преступлении по статье 319 «Коррупция» Уголовного Кодекса.
После того как Жумалиев выплатил в счет государства 1 млрд сомов его отпустили под подписку о невыезде.