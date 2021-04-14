Госкомитет национальной безопасности подтвердил, что по делу о госизмене был задержан политолог Марат Казакпаев. Имя второго подозреваемого, М.Т. , не разглашается.

В ГКНБ подчеркнули, что оба подозреваемых задержаны во время работ по обеспечению национальной безопасности Кыргызстана от внешних и внутренних угроз, в частности, по противодействию иностранным спецслужбам и организациям.

«Получены неопровержимые доказательства. За совершенные преступления уголовная ответственность достигает 10 лет. В связи с тем, что дело затрагивает нацбезопасность, оно засекречено», — отметили в ГКНБ.

О задержании двух кыргызстанцев по подозрению в госизмене ГКНБ сообщил вечером 13 апреля.

«В рамках досудебного производства, зарегистрированного по статье “Государственная измена”, были получены неопровержимые доказательства причастности отдельных граждан республики к совершению данного преступления», — сообщили в ГКНБ.

Тогда же в спецслужбе сообщили, что из-за «наличия ограничительной степени секретности, присвоенного материалам уголовного дела» личности арестованных и обстоятельства дела не раскрываются.

Однако некоторые СМИ, ссылаясь на свои источники в силовых структурах, сразу сообщили, что один из задержанных — политолог Марат Казакпаев.

Позже стало известно, что сайт «Гуров и партнеры. Центральная Азия», с которым сотрудничал Марат Казакпаев в качестве руководителя проектов, удалил страницу, где была размещена информация о политологе.

Госизмена в Кыргызстане

Дела по статье «Государственная измена» не часто доходят до общественности — это происходит, если обвиняемый известный специалист или высокопоставленный чиновник.

В 2014 году дело по этой статье было возбуждено в отношении заведующего отделом международного сотрудничества аппарата правительства Алтынбека Муралиева, сына бывшего премьер-министра Кыргызстана Амангельди Муралиева.

Он был задержан по подозрению в государственной измене, следствие длилось почти два года. Тогда газета «Дело №» сообщила, что Алтынбек Муралиев, находясь на должности в правительстве, передал зарубежным разведслужбам около 400 документов под грифами «Секретно» и «Совершенно секретно». Некоторые документы хранили информацию, связанную со сложными отношениями с соседними странами.

Амангельди Муралиев заявлял на протяжении следствия, что в материалах дела не было доказательства вины его сына. Он также заявлял о давлении на Алтынбека.

«Алтынбек стал жертвой определенных групп. После задержания следователи предложили ему дать показания “по их сценарию”, начали психологически давить. Иначе, говорили они, это навредит его жене и детям. Больше месяца моего адвоката не подпускали к следствию. Более того, мне кажется, ему давали психотропные вещества. У моего сына болела голова, он рассказал все так, как хотелось следователям. […] Спецслужбы просто повесили на него вину, чтобы показать, как они работают», — заявлял он.

В начале 2016 года Первомайский районный суд столицы признал Алтынбека Муралиева виновным и заключил под стражу на 12 лет. Позже Бишкекский горсуд увеличил это срок до 22 лет пребывания в колонии усиленного режима. В 2019 году Верховный суд сократил наказание до 10 лет.

Кто такой Марат Казакпаев?

Марат Казакпаев известен журналистам как эксперт, который комментирует политические события в стране. В 1994 году окончил исторический факультет Кыргызского государственного национального университета. Сразу после окончания стал работать на кафедре философии и религиоведения в этом же университете. Затем она трансформировалась в кафедру политологии.

После этого он работал старшим преподавателем кафедры политологии факультета международных отношений Кыргызско-Российского Славянского университета.

Затем стал участвовать в политологических исследованиях — изучал «белые политтехнологии» и их применение на практике.