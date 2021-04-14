За скандал с артистами театра, отказавшимися бесплатно выступать в коммерческих спектаклях, минкульт объявил замечание руководству театра. В ответ глава Кыргызского национального академического театре оперы и балета Каримберди Турапов лишил 25 артистов «небольшой премии» к Международному дню театра.

По словам Турапова, замечание сделали не только ему, но и художественному руководителю и главному балетмейстеру.

«После проверки выдали предписание составить трудовые договоры с артистами, участвующими в коммерческих спектаклях. Мы над этим работаем, создали комиссию, в состав включили юристов, скоро все будет готово», — отметил Каримберди Турапов.

Что произошло в театре?

В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 6 марта кыргызстанские артисты отказались выступать на сцене с российской труппой. Это вызвало недовольство зрителей и общественный резонанс.

Позже артисты сообщили, что они были вынуждены пойти на такой шаг, чтобы руководство театра их услышало.

По словам солистов балета, у них нет индивидуальных трудовых договоров — есть только коллективный договор, охватывающий общие положения Трудового кодекса. В нем нет ряда нюансов, таких, как вопросы оплаты труда в коммерческих проектах, количества выступлений — прописан только фиксированный месячный оклад. Это около 9 тысяч сомов.

Гонорары за выход на сцену с зарубежными артистами в коммерческих спектаклях, которые привозят частные предприниматели, кыргызские танцовщики не получают. При этом они вынуждены покупать балетную обувь и другие необходимые принадлежности за свой счет: то, что предоставляет театр — низкого качества.

«Этот вопрос поднимался не один раз, мы с этим сталкиваемся при последних трех директорах, но не доводили до СМИ, пытаясь решить внутри театра. К сожалению, нас не слышали, и на протяжении многих лет мы являемся рабами, потому что нам не доплачивают, хотя мы работаем полноценно», — рассказал один из солистов балета Марат Сыдыков.

По словам другой солистки балета, Екатерины Белоус, артисты фактически «работают бесплатно, а получают выгоду другие люди», которые даже не имеют отношения к театру и к минкульту. Артисты не против выступления на одной сцене с зарубежными коллегами, но при условии, что их труд будет оплачен.

«Работая без правовой основы, мы подводим минкульт. Мы не хотим этого. Если у какой-то организации либо частного лица есть средства, чтобы привезти зарубежных артистов, пусть приглашают. Но пусть это делают на равных условиях для всех артистов», — заключила Белоус.

Позже глава театра Каримберди Турапов заявил, что зарубежных артистов и коммерческих спектаклей больше не будет.

Скандал дошел и до правительства. Первый вице-премьер-министр Артем Новиков 9 марта встретился с обеими сторонами конфликта и с руководством минкульта.

Он поручил минкульту прописать в законах вопросы оплаты труда артистов театра за выступления в коммерческих постановках, которые привозят частные организации. Также ведомство должно составить сетку оплаты труда артистам с учетом количества их выступлений, а руководство театра — заняться составлением «разнообразной и интересной программы» и восстановлением спектаклей из репертуара.

В тот же день минкульт создал специальную комиссию по изучению конфликта в театре, куда вошли юристы, аудиторы и представители труппы балета.