Глава минздравсоцразвития Алымкадыр Бейшеналиев сообщил изданию 24.kg, что Кыргызстан в мае-июне ожидает поставок 405 тысяч доз оксфордской вакцины AstraZeneca.

«Все расходные материалы, шприцы тоже дают. Получаем через Всемирную организацию здравоохранения, место для хранения имеется», — сказал министр.

Директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова так же сообщила изданию «Акипресс», что AstraZenecа, возможно, поступит в Кыргызстан в мае.

«Мы над этим вопросом работаем. В мае поступят и расходные материалы, и вакцина. Всем странам программа COVAX предлагает AstraZeneca. Соседние страны Узбекистан, Таджикистан получили свою партию вакцин. Кыргызстану также по первому раунду была распределена AstraZeneca», — сказала она.

По ее словам, в первом раунде программы COVAX для всех стран предоставят вакцину AstraZeneca, во втором раунде у государств будет выбор.

Вакцина AstraZeneca

В рамках программы COVAX* Кыргызстан должен был получить 1,2 млн доз вакцин от коронавируса AstraZeneca в марте 2021 года. Однако Кыргызстан прерывал переговоры о поставке из-за того, что в начале марта ряд европейских стран приостановил вакцинацию этим препаратом.

Это произошло на фоне нескольких случаев смертей из-за тромбов после применения вакцины. Минздрав сообщил, что будет ждать результатов исследований смертей.

* COVAX — инициатива по производству и централизованной закупке вакцин. По этой программе часть вакцин для стран с низким и средним развитием экономики оплатят доноры.

22 марта Кыргызстан получил заключение Глобальной экспертной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вакцине AstraZeneca — ВОЗ рекомендовала прививаться. В нем говорилось, что побочные эффекты могут быть вызваны сопутствующими заболеваниями человека.

Пока на 14 апреля 2021 года в Кыргызстане есть только китайская вакцина Sinopharm. Она рассчитана на 75 тысяч человек, вакцинация началась 29 марта. Однако за это время получили вакцину всего около трех тысяч человек.

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