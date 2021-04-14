Министерство внутренних дел вынесло на общественное обсуждение поправки в Уголовный кодекс Кыргызстана.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 314 «Создание экстремистской организации» Уголовного кодекса. А именно добавить «политической» в первый абзац статью.

С поправками статья будет звучать так: «Создание, руководство экстремистской организацией, деятельность которой сопряжена с возбуждением национальной, этнической, расовой, политической, религиозной или межрегиональной вражды (розни), унижением национального достоинства, пропагандой исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, национальной или расовой принадлежности, места проживания наказывается:»

То есть, согласно проекту, граждане будут нести Уголовную ответственность за «разжигание политической розни». При этом, что именно подразумевается под этим определением не ясно.

По первой части статьи «Создание экстремистской организации», где и прописывается «политическая вражда», предусмотрено наказание в виде лишения свободы от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности до двух лет.

В справке-обосновании к проекту говорится, что закон разработан в соответствии с Конвенцией Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму. Также целью указано совершенствование уголовно-правовых норм за вербовку в деятельность экстремистских организаций и ответственности за финансирование экстремистской деятельности.

«В Конвенции ШОС по противодействию экстремизму в понятии “экстремизма” и “экстремисткого акта” имеется отдельный признак экстремистской деятельности, как политический. В этой связи, в действующую редакцию Уголовного кодекса, а именно в части 1 статьи 314 в понятии деятельности экстремистской организации предлагается внести ответственность за возбуждение политической вражды», — говорится в документе.

«Пострадают простые граждане»

Однако юристы выступили с критикой этой инициативы. Например, юристка Сания Токтогазиева считает инициативу МВД «бредом».

«От таких законов страдают простые граждане, которые тысячами сидят в тюрьме за подкинутые наркотики, или за глупость и безалаберность при использовании чатов, социальных сетей и сим-карт», — написала Токтогазиева на своей странице в фейсбуке.

С критикой в адрес правительства высказался и юрист Нурбек Токтакунов. На своей странице в фейсбуке он заявил, что политическая вражда — это нормальное явление.

«Чем больше политики воюют друг с другом, разоблачают друг друга, тем меньше воровства и больше порядка в стране. А когда политики не враждуют, они тихо делят страну и ресурсы между собой. Видимо правящая группа готовится к масштабному разделу страны и ресурсов между политиками», — считает юрист.