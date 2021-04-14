На заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции 13 апреля обсуждали ряд вопросов, в том числе похищение и убийство Айзады Канатбековой.

Председательница комитета Наталья Никитенко обратилась к замглаве МВД Нурбеку Абдиеву с вопросом, что предпринимает ведомство для того, чтобы предотвратить такие преступления, а милиционеры реагировали должным образом*.

* По словам матери убитой Айзады Канатбековой, после того, как девушку похитили, милиционеры посмеялись и заявили ее родным, что те будут скоро гулять на свадьбе и что это обычное похищение невесты. Она отметила, что следователи, вовсе не считали преступлением похищение ее дочери.

«Они сказали: “Да вы на свадьбе гулять будете, к вам сваты скоро приедут, вот увидите!” — пересказала она разговор в милиции

Абдиев ответил, что это «вопиющий факт» и «грубейшая ошибка милиционеров». Он отметил, что в отношении некоторых сотрудников милиции уже приняты меры, а ГКНБ проводит расследование.

«Со своей стороны, мы будем более пристально обращать внимание. В некоторых местах мы действительно что-то упустили. Возможно, мы не особо обращали внимание на ала качуу, и это наше упущение. Сейчас мы довели до каждого сотрудника. Мы сами среди сотрудников проводим занятия и тренинги, чтобы они особо обращали на такие факты. Надеюсь таких фактов больше не будет […] Некоторое время нужно, чтобы изменить менталитет. Мы будем работать над тем, чтобы поменять взгляды на это преступление. Это действительно дикость и преступление», — сказал Абдиев.

Похищения в Кыргызстане

В Кыргызстане в 2013 году принят закон об уголовной ответственности за похищение девушек для принудительного вступления в брак. За это преступление предусмотрено наказание от 5 до 7 лет лишения свободы. За похищение несовершеннолетних предусмотрено лишение свободы сроком от 7,5 до 10 лет и штраф в размере 200 тысяч сомов.

Однако случаи, когда девушек в Кыргызстане похищают для принуждения к браку, а после отказа преследуют и угрожают им расправой, не прекратились. Девушек похищают, часто они подвергаются сексуальному насилию со стороны похитителей, и психологическому — со стороны членов семьи похитителя.

Похищенные женщины часто становятся жертвами домашнего насилия, не имеют возможности реализоваться, их права ущемляются.

Недавний случай случай похищения вызвал резонанс в обществе и критику работы правоохранительных органов. Айзаду Канатбекову похитили утром 5 апреля, а через два дня её нашли убитой в машине на которой её похитили. Машину нашли между селами Арашан и Чокморова вблизи Бишкека — внутри были тела девушки и ее похитителя. По предварительной версии милиции, похититель сначала задушил девушку футболкой, а после нанес себе несколько ножевых ранений и скончался.

История Айзады напомнила трагедию Бурулай Турдалы кызы — девушку преследовал мужчина, а после похитил и убил ее в отделении милиции.

Оба этих случая вызвали большой общественный резонанс и критику работы правоохранительных органов. После этих случаев были уволены и лишены должностей ряд сотрудников милиции.

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