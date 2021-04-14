На автодороге Ош — Ноокат 11 апреля столкнулись легковой автомобиль марки «ВАЗ-2106» и грузовик «ДАФ-XF95430». В результате аварии погибли три человека, еще одного человека доставили в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

По версии патрульной милиции, ее сотрудники преследовали «ВАЗ-2106» по подозрению в разбойном нападении. Во время преследования машина выехала на встречную полосу и попала в автокатастрофу.

Но родственники погибших не согласны с информацией, которую распространяет милиция. Они говорят, что водитель и пассажиры «Жигулей» погибли, потому что милиционеры подрезали машину с двух сторон.

Версия милиции

Пресс-служба ГОВД Оша сообщила, что несчастный случай произошел 11 апреля в 01:50 ночи. В милицию Оша поступила информация, о том, что неизвестные совершили разбойное нападение — вломились в дом на улице Бекбалаева и избили хозяина дома дубинкой.

Оперативная группа, прибыв на место происшествия, посадила в служебную машину пострадавшего, свидетеля-соседа и стала преследовать подозреваемых по автотрассе. Когда пострадавший увидел автомобиль марки «ВАЗ-2106» он сказал, что подозреваемые находятся в нем.

Милиционеры стали преследовать машину, включили проблесковые маячки, потребовали у водителя авто через громкоговоритель остановиться. Но подозреваемые не подчинились требованиям сотрудников милиции, и стали пытаться избежать задержания.

Они выехали на встречную полосу дороги, и в результате врезались в грузовую машину. В «ВАЗ-2106» находились четыре человека. В результате несчастного случая погибли водитель и две женщины. Еще одного мужчину увезли в реанимацию Ошской городской территориальной больницы. Водитель грузовика не пострадал.

Версия родственников погибших

13 апреля недовольные действиями милиции родственники погибшего водителя и одной из погибших пассажирок дали пресс-конференцию. Они говорят, что их родственники не могли ни на кого напасть.

По словам родного брата водителя Камчыбека Арапбаева, он выехал на место происшествия, как только услышал о случившемся. Когда он приехал на место аварии, его брат был еще жив.

Но милиционеры даже не пытались вызвать скорую помощь. Также он рассказал, что на месте аварии находилась милицейская машина с номером 920. Позже она скрылась с места происшествия.

«Милиция ложно обвиняет моего брата в разбойном нападении. Если бы это было правдой, то там находился бы хозяин дома, на которого напали, мы бы увидели деньги в машине […] В милицейской машине никого не было. Он [водитель этой машины] оказался полковником, я тогда сказал: “Вот этот [автомобиль] 920 пусть никуда не уезжает”. Но ему дали уйти. Позже когда я начал его искать, никто не смог сказать, где он. Один из милиционеров был пьян», — сказал Арапбаев.

Сын погибшего водителя Санжар Осмонов отметил, что бригада скорой помощи приехала лишь через два с половиной часа. Он был недоволен тем, что патрульная милиция не вызвала скорую помощь сразу после случившегося.

«Дорога находится вблизи Жапалака, почему бригада скорой помощи доезжает за два с половиной часа?! Мой отец был жив после аварии, умирал он мучительно», — сказал Осмонов.

Выживший водитель грузовика марки «ДАФ-XF95430» рассказал Осмонову, что видел, как патрульная машина гналась за «Жигулями», и вынудила водителя выехать на встречную полосу.

«У нас есть видео, взятое у водителя грузовика. Когда он ехал, машина патрульной полиции ехала в сторону Нооката. Потом резко развернулась и начала преследовать “Жигули”, вынудили выехать под грузовик. По правилам ведь они должны были прижать в правую сторону?» — сказал Осмонов.

У него также есть свидетельства очевидцев, которые стояли на остановке Жапалак и видели погоню. По словам сына погибшего в ДТП, они спросили у патрульных о причине погони, но те не смогли ответить на вопрос.

Брат одной из погибших женщин, Абсалам Эгембердиев, говорит, что его покойная сестра «и мухи не могла обидеть». Эгембердиев расспросил о том, что произошло у выжившего в аварии мужчины — и он утверждает, что не было никакого разбойного нападения.

Выживший сообщил, что за «Жигулями» гнались две милицейские машины и прижимали авто с двух сторон. По его словам, «милиционеры наплевали на права человека и воспользовались служебным положением».

«Один человек остался жив, он все расскажет. Состояние у него удовлетворительное. Смерть троих людей милиционеров не волнует. Они распространяют неправильную информацию. Надо называть белое белым, черное черным. Работникам органов можно искажать законы как им угодно?» — возмутился он.

Что говорят свидетели?

В социальных сетях распространяется видеоролик с места происшествия. На записи можно увидеть машину МВД с номером 920. Собравшиеся люди на видео спрашивают, кто является водителем этой машины, и говорят о необходимости задержать его.

Также на видео слышно, что столпившиеся у места аварии спрашивали у сотрудников милиции: «Зачем вы устроили погоню? Загнали их сюда [под грузовик]?».

Один из милиционеров ответил: «Мы не преследовали, когда они нас увидели, увеличили скорость».

Но еще один водитель грузовика, оказавшийся свидетелем, возразил ему: «Вы поехали вверх. Я ехал медленно, вы включили проблесковые маячки, резко повернули и стали преследовать красные “Жигули”. Они чуть не заехали под “меня”», — сказал он.

Действия милиции расследуют

По информации ГОВД Оша, в автомобиле «ВАЗ-2106» была найдена дубинка. По данным милиции, водитель грузовика на допросе также подтвердил, что столкновение произошло из-за выехавшей на встречную полосу автомашины «ВАЗ-2106».

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Разбойное нападение», ведутся следственные мероприятия. В милиции также отметили, что в ходе вновь выявленных обстоятельств возможна переквалификация статьи.

Чтобы выявить тяжесть полученных травм пострадавшего и причину смерти погибших назначена судебно-медицинская экспертиза. Для выявления виновного водителя назначена судебно-автотехническая экспертиза.

По словам старшего следователя ГОВД Оша Алмаза Кадырова, есть неопровержимые доказательства причастности погибшего к разбойному нападению. Сейчас выясняются обстоятельства причастности двух женщин и мужчины, попавшего в больницу.

«Мы готовы ознакомить с заявлением родственников погибших. Использованная во время нападения дубинка была найдена в автомобиле погибшего. Пострадавший и погибший были раньше знакомы. В интересах следствия мы не можем выдать всю информацию, но если родственники захотят, мы готовы предоставить материалы для ознакомления», — сказал Кадыров.

Кадыров заверил, что машину погибшего преследовала всего одна милицейская машина. Вторая же машина поехала на место происшествия уже после поступившей информации об аварии. Он добавил, что по действиям сотрудников милиции идет внутреннее расследование, а Ошская городская прокуратура даст юридическую оценку.