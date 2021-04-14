Фото: пресс-служба Ошского УВД Фото: пресс-служба Ошского УВД

В Оше по подозрению в разбойном нападении на 17-летнего жителя в парке имени Навои задержаны четыре человека. Об этом «Клоопу» сообщила пресс-служба Ошского УВД.

Нападавшие, угрожая парню пистолетом и ножом, отобрали у него мобильный телефон Samsung Galaxy A10s. 12 апреля в милицию обратилась мать пострадавшего.

«В тот же день по подозрению в преступлении были задержаны два жителя Оша — 2003 и 2002 годов рождения, а также житель села Отуз-Адыр Кара-Суйского района 2003 года рождения. Во время обыска подозреваемых были найдены пневматическое оружие неизвестной марки без пуль, один нож, телефон марки “Нокиа” и 1 500 сомов наличными», — сообщили в ошской милиции.

В ГОВД Оша начато досудебное производство по статье «Разбойное нападение». Трое подозреваемых водворены в ИВС, четвертый находится под домашним арестом, так как еще не достиг совершеннолетия.

Ранее в начале года в Оше были задержаны четыре гражданина Узбекистана по подозрению в вымогательстве мобильных телефонов. Во время обыска у них были найдены несколько телефонов, складной нож, пистолет Макарова.

Во время допроса подозреваемые признали вину. Также выяснилось, что они пересекли границу незаконно.