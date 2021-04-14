У учеников, обучающихся в школах «Жетиген» и «Олимп» города Ош, выявили COVID-19. Они из одной семьи.

Координатор города по здравоохранению Кыялбек Ташболотов сообщил «Клоопу», что дети заразились коронавирусом от родителей. Когда у детей начались симптомы, они перестали посещать уроки.

«Выявили одного ученика в школе “Олимп” и одного ученика в школе “Жетиген”. Еще один ученик контактировал с ребенком, который учится в школе “Жетиген”. Они все из одной семьи. Поэтому все три класса, в которых обучались эти дети, мы отправили на 2-недельный карантин. Они пока будут обучаться онлайн», — сказал Ташболотов.

По его словам, всех, кто контактировал с учениками, протестируют на COVID-19. В настоящий момент у заразившихся детей состояние удовлетворительное.

Остальные городские школы Оша работают в обычном режиме.

В Кыргызстане на 14 апреля зарегистрировано 240 новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев заражения в Бишкеке — 133 человека. В Оше за последние сутки новых случаев нет, но при этом 5 новых случаев коронавируса приходится на Ошскую область.

