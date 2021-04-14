На 1 квартал 2021 года прожиточный минимум составил 5 840 сом. По сравнению с прошлым годом рост составил 13%. Об этом сообщил Нацстатком.

Самый высокий рост зарегистрирован в Оше и Бишкеке, а также в Иссык-Кульской области.

Национальный статистический комитет в ноябре 2020 года опубликовал исследование, посвященное заработной плате в Кыргызстане. Тогда стало известно, что большинство работающих кыргызстанцев получают зарплату в размере от 5 до 11 тысяч сомов.

Проблема прожиточного минимума поднималась 3 февраля и на заседании Жогорку Кенеша. На вопрос депутата Дастана Бекешева: «Возможно ли в Кыргызстане прожить на 5600 сомов?», премьер-министр Улукбек Марипов ответил: «Возможно но сложно».

Прожиточный минимум — это величина для достаточного обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья набора пищевых продуктов, а также минимального набора непродовольственных товаров и услуг. В 2020 году он составлял 5 562 сома, по сравнению с 2019 годом показатель вырос на 12 процентов.