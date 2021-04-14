В столице 14 апреля открыли памятник Бишкек баатыру. На официальной церемонии побывал и президент Садыр Жапаров.

Памятник еще до своего открытия привлек внимание горожан и пользователей социальных сетей своей необычной круглой конструкцией, расположенной за фигурой баатыра. Больше всего она напоминает «Звезду смерти» из фильма «Звездные войны».

Несмотря на то, что памятник уже открыли, ассоциации со «Звездой смерти» никто не забыл.

Немного фотошопа, фантазии и готово.

В Бишкеке открыли памятник основателю. Ошо, Люк, мен сенин атаң болом. Опубликовано Эрнисом Темирканом Вторник, 13 апреля 2021 г.

А тут даже увидели логотип японской марки Toyota.

Кто-то даже заметил сходство памятника баатыру с главой государства.

Садыр кажется себе памятник воздвиг, а не легендарному баатыру. pic.twitter.com/BSnRSUStwE — Nursultan Akylbek (@n_akylbek) April 14, 2021

До открытия памятника была и такая версия.

И еще немного «Звездных войн».