В столице 14 апреля открыли памятник Бишкек баатыру. На официальной церемонии побывал и президент Садыр Жапаров.

Памятник еще до своего открытия привлек внимание горожан и пользователей социальных сетей своей необычной круглой конструкцией, расположенной за фигурой баатыра. Больше всего она напоминает «Звезду смерти» из фильма «Звездные войны».

Несмотря на то, что памятник уже открыли, ассоциации со «Звездой смерти» никто не забыл.

Немного фотошопа, фантазии и готово.

В Бишкеке открыли памятник основателю. Ошо, Люк, мен сенин атаң болом.

Опубликовано Эрнисом Темирканом Вторник, 13 апреля 2021 г.
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А тут даже увидели логотип японской марки Toyota.

Бишкек баатыр / Тайота / Product Placement. #MARKETING

Опубликовано Солтобеком Эркиным Среда, 14 апреля 2021 г.

Кто-то даже заметил сходство памятника баатыру с главой государства.

До открытия памятника была и такая версия.

Мэрия что-то скрывает 🤔🤔🤔

Опубликовано Меместан Воскресенье, 7 февраля 2021 г.

И еще немного «Звездных войн».

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