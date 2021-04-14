В Бишкеке 14 апреля третий день проходит митинг недовольных результатами прошедших выборов депутатов местных кенешей.

Представитель Партии коммунистов Кыргызстана Амантур Манапбаев сообщил, что некоторые участники протеста перед зданием ЦИК в Бишкеке начали голодовку. По его словам, эта акция продлится 3 дня, проводится она с целью получить ответ на обращение властям, отправленное ранее 8 партиями.

«Эти выборы не были честными. Результаты подтасованы. И так считает большинство населения», – сказал Манапбаев.

По его словам, ранее представители партий «Бутун Кыргызстан», «Тынчтык», Партия зеленых, Партия коммунистов, Социалистическая партия, «Улутман», «Улуу Журт» направили обращение президенту, в ЦИК и Генеральную прокуратуру.

Позже Манапбаева и его соратника оштрафовали на 3 тысячи сомов за неповиновение сотрудникам милиции. Сам представитель партии заявил, что это незаконно и сотрудники милиции превысили свои полномочия.

Кроме того, лидер партии коммунистов Кыргызстана Исхак Масалиев сообщил, что Свердловский районный суд Бишкека запретил проводить митинги и акции на своей территории, в том числе, на территории ЦИК.

«Это все связано с коронавирусом и так далее, тут все понятно. Но здоровье ребят важнее им самим, поэтому они пусть митингуют и протестуют как положено. В течение трех дней ни один представитель Центризбиркома не вышел. Пусть выйдут и объяснят, в чем проблема? А вы, полковники, беззаконию служите», – обратился он к представителям правоохранительных органов.

Что происходило на митинге?

Представители некоторых партий, не преодолевших 7% барьер на местных выборах 11 апреля и не попавших в БГК, объявили трехдневную голодовку в знак протеста у здания Центризбиркома.

По их словам, выборы прошли с массовыми нарушениями, поэтому они требуют аннулировать их итоги и назначить новые.

Для проведения голодовки протестующие начали устанавливать палатки возле здания ЦИК, однако к ним подошли несколько сотрудников милиции и запретили их установку.

Участники акции предъявили милиционерам имеющееся у них уведомление о массовом мероприятии, однако те сослались на решение Свердловского райсуда и запрет администрации Свердловского района.

Участники акции протеста, несмотря на запрет администрации Свердловского района и правоохранителей, все-таки установили палатку. Экс-депутат парламента Исхак Масалиев, также пришедший сегодня на митинг, заявил, что решение Свердловского акимиата незаконно и нарушает право граждан на мирные собрания.

Тогда к протестующим снова подошли несколько сотрудников милиции и убрали палатку, конфисковав ее. Протестующие заявили, что все равно продолжат акцию и призовут выходить на бессрочные митинги.

Несмотря на то, что об участии в акции протеста изначально объявили представители восьми партий, у здания ЦИК собрались только два человека от коммунистической и социалистической партий.

Выборы в местные кенеши

Референдум по изменению Конституции и выборы в местные кенеши прошли в стране 11 апреля. За 45 мандатов в Бишкекский городской кенеш боролись 25 партий. По предварительным данным, обозначенный законом барьер в 7% голосов избирателей преодолели 6 партий.

По предварительным данным ЦИК, на прошедшем 11 апреля референдуме по Конституции проголосовало 35,9% избирателей. Поддержали изменения 79,3%, против проголосовали 13,6% избирателей.

На референдуме по изменению Конституции, прошедший в один день с выборами в местные кенеши, наблюдатели от разных организаций фиксировали нарушения избирательного процесса. Так, наблюдатели Общественного фонда «Общее дело» 11 апреля зафиксировали 65 нарушений в Бишкеке на 35 избирательных участках в Оше.

Наблюдатели «Клоопа» в день голосования также фиксировали нарушения на избирательных участках. По данным дашборда по нарушениям, в день голосования наблюдатели зафиксировали более 800 нарушений на избирательных участках. Из них более 300 нарушений были в ходе голосования. При этом, чаще всего на избирательных участках происходили сбои в работе автоматически считывающих устройств (АСУ).

12 апреля представители недовольных результатами местных выборов партий вышли на митинг к зданию Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. Они заявили о многочисленных нарушениях в ходе выборов, подкупе голосов и применении админресурса.

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова на брифинге 12 апреля заявила, что если будет доказан подкуп голосов, то будет рассмотрен вопрос об отмене регистрации отдельных кандидатов или самих партий.