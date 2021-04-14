Центральная избирательная комиссия 13 апреля сообщила, что их координационная группа отреагировала на ситуацию в селе Орок, где мужчины-кандидаты в депутаты местного кенеша выступили против квоты в 30% для женщин.

В ЦИКе потребовали от них прекратить оказывать давление на женщин, претендующих на мандаты депутатов.

По данным ЦИК, 11 апреля в СМИ был опубликован видеоматериал, в котором «отдельные мужчины-кандидаты в депутаты Орокского айылного кенеша Сокулукского района Чуйской области (УИК №7406) выражали возмущение в адрес кандидата-женщины из-за резервирования в округе мандатов для женщин, с требованием отказаться от намерений избрания».

На место выехали сотрудники Сокулукской РОВД, они взяли у участников инцидента объяснительные и, совместно с председателем избирательной комиссии, провели разъяснительную работу по нормам законодательства.

По Орокскому айыльному кенешу Сокулукского района образовано четыре избирательных округа, всего – 21 мандат.

По каждому избирательному округу зарезервировано не менее 30 процентов мандатов для женщин:

в округе № 1 — 2 мандата из 5;

в округе № 2 — 2 мандата из 5;

в округе № 3 — 2 мандата из 4;

в округе № 4 — 3 мандата из 7.

На выборах депутатов Орокского айыльного кенеша зарегистрировали 67 кандидатов, из них 24 — женщины. 11 апреля прошли местные выборы в 28 городах и 420 аймаках Кыргызстана.

В ЦИК напомнили, что квота в 30% мандатов для женщин по каждому избирательному округу на выборах в аильные кенеши введена 8 августа 2019 года законом «О выборах депутатов местных кенешей».

«Несмотря на то, что женщины составляют свыше 52% населения, их представленность в выборных органах составляет на уровне айылных кенешей всего 9% от общего числа депутатов», – отметили в Центризбиркоме.

Квоты в селе Орок

В селе Орок Сокулукского района Чуйской области отдельные мужчины-кандидаты в депутаты местного кенеша 11 апреля выступили против квоты в 30%, которая предусмотрена для женщин-депутатов.

В день выборов после окончания голосования они собрались у избирательного участка №7406 и потребовали исключить двух победивших кандидаток из предварительных списков победителей. По их словам, женщины набрали меньшее количество голосов, чем мужчины, но все равно проходят в кенеш.

«[Мужья], которые не могут обуздать своих жен, вы все прячетесь за юбками. Если у вас есть силы, остановите своих жен. Они же [женщины] не могут даже семью возглавить, и выходят сюда», – заявил один из них.

Тогда аким района Аманкан Кенжебаев заявил, что данная ситуация будет изучена.

«По закону 30% мандатов в айыльных кенешах закрепляются за женщинами. Но, как оказалось, двое мужчин-кандидатов получили больше голосов и начали возмущаться тем, что в депутаты проходят женщины, которые набрали меньше голосов. Но это предусмотрено законом», – напомнил он.

Село Саруу

В 2019 году около 70 мужчин-кандидатов в депутаты кенеша села Саруу Иссык-Кульской области написали письма президенту, депутатам парламента и в Центризбирком и пожаловались на 30% квоту для женщин в местные органы власти.

Мужчины заявляли, что гендерная квота нарушает их «права джигитов», приведет к конфликту между мужчинами и женщинами, и подорвет «доверие населения к избирательной системе».

«Избрание депутатами от одного избирательного округа трех женщин, даже если они не набрали голосов, говорит о том, что не принимаются во внимание наши мужские права и это может привести к конфликтам между мужчинами и женщинами», – писали они.

Мужчины угрожали сорвать следующие выборы в местный кенеш, если гендерные квоты не пересмотрят. Несмотря на это, председателем Сарууйского айылного кенеша в том году была избрана Айнура Оморова, ее кандидатуру поддержали 12 человек из 21.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила, что прошедшие выборы стали первыми в Саруу, где был применен новый закон о соблюдении не менее 30% мандатов для женщин.