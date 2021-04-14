Представители политической партии «Реформа» заявили о том, что нашли крупное нарушение почти на всех избирательных участках Бишкека.

Речь о расхождении между количеством избирателей, которые прошли идентификацию для голосования на выборах в горкенеш и на референдум.

Что говорят в партии?

По отчетам УИК, опубликованным на сайте ЦИК, оказалось, что на референдум в Бишкеке пришло больше людей, чем на местные выборы. Но это невозможно: идентификацию люди проходили только один раз, и количество избирателей разниться не может.

«11 апреля мы проходили одноразовую идентификацию: референдум и выборы в местные кенеши. Соответственно количество людей прошедших идентификацию по рефендуму и в кенеши должно быть одинаковым. Далее, мы могли поменять свой чек на бюллетень или нет. И тут конечно будет разница, потому что кто-то не менял свои чеки и бойкотировал референдум. Но, почти на всех УИКах Бишкека, идентификацию на референдум прошли больше людей, чем на местные кенеши», — отметила Ольга Труханова, участница партии «Реформа».

#Реформа 11 апреля мы проходили идентификацию одноразовую : референдум и выборы в местные кенеши (МК) Соответственно... Опубликовано Ольгой Трухановой Вторник, 13 апреля 2021 г.

Но на некоторых участках все же этого нарушения не оказалось.

#РЕФОРМА Вот на участке 1003 совпадает идентификация по референдуму и по выборам в МК ВОТ ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ! А вот в УИК 5445 в Кара-Суу разница между АСУ и Протоколом , ну понятно да, в какую сторону 🤦‍♀️ Опубликовано Ольгой Трухановой Вторник, 13 апреля 2021 г.

Нарушение выявить удалось не сразу — ЦИК задержала публикацию после проверки документов о результатах голосования. Согласно закону «О референдуме» протокол об итогах голосования, первичные и итоговые чеки об участниках референдума заверяются печатью, а затем направляются на сервер ЦИК, но 11 апреля они опубликованы не были*.

*На предыдущих выборах в парламент 4 октября, где также использовались АСУ, не было задержек с публикацией протоколов голосования.

В связи с этим глава партии «Реформа» и кандидатка в БГК Клара Сооронкулова сделала открытое обращение к ЦИК. По ее словам, задержка с публикацией отчетности по выборам и референдуму вызывает подозрения в фальсификации итогов.

Кроме того, позже Сооронкулова обнаружила возможную подделку подписей членов ЦИК на одном из документов.

Сейчас партия готовит жалобы по этому поводу. Ранее «Реформа» уже заявила о том, что не признает итогов выборов в Бишкекский горкенеш.

Что говорят в БТИК?

По словам главы Бишкекской территориальной избирательной комиссии Кайрата Маматова, расхождение в числе избирателей связано с тем, что «списки на БГК и референдум разные, и число избирателей тоже разное». Он прокомментировал ИА Апрель ситуацию со списками и призвал «не паниковать».

«[В списке для голосования на выборах] БГК сидят избиратели только с городской пропиской. За рубежом осталась форма №2* для мигрантов и т.д. По референдуму у нас за рубежом 58 000 избирателей. ГРС по референдуму с КР их посадил на зарубежные участки (на местные они не могут голосовать), и поэтому списки отличаются. В Бишкеке по референдуму, согласно закону, сели в список еще и особая категория (военные, больные и т.д). Не паникуйте, пожалуйста», — призвал он.

* Предположительно, Кайрат Маматов говорит о том, что на референдуме могли проголосовать не прописанные в Бишкеке граждане. Однако форму №2, которая позволяла избирателю менять свой участок, отменили после смены власти в 2020 году.

Форму вводили в 2011 году на выборах президента, потому что в стране слишком много внутренних мигрантов. На парламентских выборах 2020 года именно эту форму №2 использовали для наращивания поддержки партий на определенных территориях через подкуп голосов.

В СМИ на протяжении всего предвыборного периода публиковалась информация о подкупе граждан, которые воспользовались формой №2. Тогда очевидцы и СМИ фиксировали массовые нарушения со стороны трех провластных партий — «Биримдик», «Кыргызстан» и «Мекеним Кыргызстан».

О массовых нарушениях говорила и бывший член ЦИК Атыр Абдрахматова, которая вместе с журналистами находила аномальные участки в Бишкеке. На таких участках избиратели, зарегистрированные по форме №2, могли превышать количество избирателей по прописке.

В результате тогда еще и.о. президента и премьер-министр Садыр Жапаров подписал изменения в конституционный закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша». Теперь пользоваться формой №2 могут только избиратели, находящиеся за пределами Кыргызстана. После этого отдельные члены ЦИК заявили, что упразднение формы №2 лишило кыргызстанцев их конституционного права голосовать по месту фактического проживания, а не по месту прописки.

В БТИК также выпустили отдельное заявление, в котором напомнили, что итоги голосования на выборах устанавливаются по результатам ручного подсчета голосов. По жалобам наблюдателей и избирателей аннулировали результаты голосования вне помещений уже на восьми участках города.

Там готовы принять и другие жалобы, но только до конца сегодняшнего дня — по закону их принимают в трехдневный срок. При этом ЦИК до сих пор не опубликовала все протоколы. Это значит, что если в опубликованных протоколах будут обнаружены нарушения, то в избиркоме их рассматривать не станут так как вышли сроки.

«Также отмечаем, что работа по фактам нарушений, которые находятся на рассмотрении у правоохранительных органов, будет продолжена. По заключению компетентных органов будут приняты соответствующие меры», — пообещали в БТИК.

Нарушения на референдуме и выборах

По предварительным данным ЦИК, на прошедшем 11 апреля референдуме по Конституции проголосовало 35,3%. При этом проект новой Конституции поддержали 79,2% принявших участие в референдуме, следует из данных с автоматически считывающих урн. 13,6% проголосовали «против», остальные почти 7% бюллетеней признаны недействительными.

На референдуме по изменению Конституции, прошедший в один день с выборами в местные кенеши, наблюдатели от разных организаций фиксировали нарушения избирательного процесса. Так, наблюдатели Общественного фонда «Общее дело» 11 апреля зафиксировали более ста нарушений в Бишкеке и Оше.

Наблюдатели «Клоопа» также в день голосования фиксировали все нарушения на избирательных участках. По данным дашборда, обновляемого в реальном времени, в день голосования наблюдатели зафиксировали более 800 нарушений. Из них более 300 нарушений были в ходе голосования.

Кроме того, в Бишкеке Kaktus.media выявило 40 участков с аномальной активностью избирателей в отношении прошедших в БГК политических партий. Это «Эмгек», «Ак Бата», НДПК, «Ата-Журт Кыргызстан», «Ынтымак» и «Наш народ».