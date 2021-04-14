В минувшее воскресенье в Кыргызстане одновременно прошли местные выборы и референдум по смене Конституции. Мы нашли сотни случаев, когда протоколы с участков исправляли где-то на маршруте от избирательного участка в Центризбирком.

На эти выборы «Клооп» отправил самую большую в своей истории группу наблюдателей — около 3000 человек по всей стране. Почти на всех участках, где были наши наблюдатели, члены участковых избирательных комиссий (УИКов) давали им фотографировать протокол по итогам голосования.

Эти же протоколы Центризбирком (ЦИК) затем опубликовал на специальном сайте. Сопоставив то, что фотографировали наши наблюдатели на участках, и то, что опубликовал ЦИК, мы нашли большое количество расхождений.

Пока невозможно сделать однозначный вывод о том, как это могло повлиять на результаты выборов.

Среди найденных нами случаев есть такие, которые могли повлиять на явку референдума. Например, на участке №1222 в городе Бишкек количество участников референдума увеличилось — от 514 человек в изначальном протоколе до 532 человек в окончательном протоколе на сайте ЦИКа.

Где-то встречаются огромные расхождения по числу погашенных бюллетеней*.

* Погашенные — это неиспользованные бюллетени. После выборов их «погашают» — отрезают часть бюллетеня, чтобы никто не мог ими больше воспользоваться.

Например, на участке №1240 в изначальном протоколе было указано, что у них было всего 17 погашенных бюллетеней, но в окончательном протоколе это число выросло аж до 1154.

«Клооп» убедился в том, что наши наблюдатели фотографировали именно до конца заполненные протоколы — мы учитывали только те, где были печати и подписи членов УИКа.

Ещё примеры

На избирательном участке №1204 в Бишкеке, согласно протоколу по выборам в местные кенеши от наблюдателей, число погашенных бюллетеней составило 0, а согласно опубликованному на сайте ЦИК протоколу таких бюллетеней — 1140.

На участке №1302 число действительных бюллетеней выросло на 100. Согласно протоколу ЦИКа, таких бюллетеней на участке 283, хотя в изначальном протоколе всего 183.

На участке №1202, согласно протоколу от наблюдателей, было 480 действительных бюллетеней для голосования по референдуму, однако, согласно протоколу, опубликованному ЦИК, таких бюллетеней — 490.

На УИК №1114 бюллетени для голосования на референдуме всего получили 399 избирателей, а согласно протоколу с сайта ЦИК бюллетени получили 385 человек.

Приведенные здесь примеры — лишь малая часть того, что мы нашли. Находить несоответствия в протоколах — это огромная работа, учитывая сколько в стране было избирательных участков и сколько снимков приходится анализировать.

Все протоколы, на которых разнятся данные, можно посмотреть в базе данных «Клоопа», которую мы постоянно обновляем. Они находятся в папках «Протоколы» и «Несоответствие протоколов».

Что это означает?

Исправления в таком большом количестве протоколов могут указывать на то, что возможно были случаи фальсификации результатов референдума и местных выборов.

По словам юристки Фатимы Якупбаевой, такие несоответствия являются основанием для отмены результатов голосования. Она сообщила, что юристы подадут жалобы в территориальные избирательные комиссии (ТИК) и будут добиваться отмены итогов голосования на тех участках, где эти нарушения случились.

«Они [несоответствия] не позволяют достоверно установить итоги голосования. Соответственно, выборы прошли неправильно, не по процедуре и поэтому должен быть установлен правильный итог. Поэтому мы считаем, что наши жалобы должны быть рассмотрены и по ним должны быть вынесены соответствующие законные решения», — отметила она.

Бывший член ЦИК Атыр Абдрахматова в интервью «Клоопу» рассказала, что несоответствие протоколов означает то, что они были переписаны.

«Протоколы были переписаны уже после того, как представители кандидатов и наблюдатели ушли с участка. Это грубейшее нарушение. Это искажение итогов голосования и результаты на таких участках должны быть отменены», — считает она.

По её словам, в протоколах опубликованных ЦИКом, видны следы махинаций.

«Не может быть, чтобы аппарат выдал количество идентифицированных в 600 человек, на участке посчитали 600, а почему-то в ЦИКе появляются 580 или 680. Это означает, что с бюллетенями были махинации. Поэтому все результаты на всех участках, где есть расхождения между протоколами наблюдателей и ЦИКа должны быть аннулированы», — отметила она.

Абдрахматова считает, что ЦИК, МВД и Генпрокуратура должны составить рабочую группу, в которую должны войти наблюдатели от общественных организаций, кандидатов и партий и пересчитать все бюллетени по всем участкам.

«Если этого пересчёта не будет, то я считаю, что ни референдум, ни выборы в местные кенеши не состоялись. Были манипуляции, которые не дают достоверный итог голосования», — сказала она.

Не все протоколы опубликованы

Расхождений, которые обнаружили наблюдатели «Клоопа», может быть больше. Однако сейчас невозможно выявить все расхождения, так как ЦИК до сих пор полностью не опубликовала все протоколы итогов голосования. Абдрахматова считает это нарушением прав граждан.

«Учитывая то, что итоги голосования на участках могут быть обжалованы в течении трёх дней, сегодня последний день, то что ЦИК это не публикует, считаю воспрепятствованием избирательным правам граждан. […] Это нарушение, которое ограничивает наше право на обжалование и показывает то, что идут ещё и манипуляции. Подбиваются данные, чтобы не подвести», — заявила она.

По словам Абдрахматовой, гражданам, которые хотят, чтобы не было фальсификации нужно в срочном порядке обращаться в ТИКи с требованием пересчитать голоса.

12 апреля глава партии «Реформа» Клара Сооронкулова пожаловалась на то, что ЦИК опаздывает с публикацией протоколов об итогах голосования на своём сайте и это вызывает «вполне обоснованные подозрения о возможных фальсификациях».

13 апреля в ЦИКе в ответ сообщили, что протоколы публикуют, но с задержкой. Центризбирком заявил, что перед публикацией протоколов их нужно проверить на соответствие, согласно законам «О референдуме» и «О выборах депутатов местных кенешей».

«Учитывая, что выборы депутатов местных кенешей проводятся территориальными избирательными комиссиями, а также принимая во внимание, что проводятся две избирательные кампании, проверка правильности заполнения протокола по каждому участку занимает определенное время», — так объяснили задержку в Центризбиркоме.

По данным ЦИКа, на 12 апреля они опубликовали более 50% сканированных версий протоколов об итогах голосования. В ЦИК «Клоопу» 14 апреля сообщили, что ещё не все протоколы опубликованы на сайте — они добавляются на сайт по мере поступления.

По предварительным итогам, явка на референдуме составила 37,1%. За новую Конституцию проголосовали более 79%, против почти 14%.