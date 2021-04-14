Бывший глава финансовой полиции Сыймык Жапыкеев прокомментировал слухи о том, что он претендует на должность полпреда правительства в Иссык-Кульской области.

Ранее некоторые кыргызскоязычные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Жапыкеев, недавно назначенный прокурором Иссык-Кульской области, хочет более высокую должность.

По их данным, коллектив прокуратуры не принял бывшего главу финпола, поэтому он якобы ведет переговоры с властями о новой должности.

Жапыкеев же написал на своей странице в фейсбуке, что «не бегает за креслом губернатора» и доволен своей нынешней должностью.

«Руководство области, коллектив прокуратуры меня хорошо встретили. Сейчас я изучаю проблемы области. Я и не думал о должности губернатора, не бегаю за ней. Мне нравится моя нынешняя работа. Если установим законность, справедливость в области, будем служить простому народу — тоже неплохо. У лжи нет края и конца, эти люди не устают меня очернять. Даст Бог, объезжу область, вместе с руководством встретимся с населением, выслушаем их жалобы», — заявил он.

Кто такой Жапыкеев?

Сыймык Жапыкеев возглавил финпол после смены власти в стране 17 октября 2020 года. До этого он был известен, как член партии «Чон Казат», который в интернет-шоу «На кухне» рассказывал о коррупции в стране.

В начале мая 2020 года Жапыкеев опубликовал видео с заявлением, что нужно изъять имущество у местных депутатов, чиновников и олигархов. Он также призывал составить список коррупционеров и требовать от них возвращения украденных средств. После этого ролика, движение «Чон Казат» обрело свою популярность.

После захвата Белого дома в ночь на 6 октября 2020 года Сыймык Жапыкеев самопровозгласил себя генеральным прокурором, однако в итоге на этот пост был назначен Курманкул Зулушев. Жапыкеева же назначили главой финпола — а уже в феврале 2021 года он сообщил о грядущем расформировании службы.

Затем 5 марта премьер-министр Улукбек Марипов подписал распоряжение о ликвидации финпола. За день до этого президент Садыр Жапаров присвоил Жапыкееву звание генерал-майора финпола. Однако известно стало об этом только 12 марта после того как Жапыкеев окончательно покинул свою должность.

Позже, 30 марта, Генпрокуратура сообщила, что Сыймык Жапыкеев назначен прокурором по Иссык-Кульской области.