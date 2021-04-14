Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19. Оба случая смерти зафиксировали в Бишкеке.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 534 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 240 человек. Больше всего новых случаев заражения в столице.

Бишкек — 133;

Чуйская область — 85;

Иссык-Кульская область — 10;

Ошская область — 5;

Таласская область — 4;

Баткенская область — 2;

Нарынская область — 1.

По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 90 839 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 161 пациент. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонией выздоровели 86 313 пациентов.

За сутки среди медиков выявили 15 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 326 медработников, из которых выздоровели всего 4 247.

Также штаб сообщил, что на 14 апреля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 968 пациентов, из них 40 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 1 058 человек лечатся амбулаторно.