Госкомитет национальной безопасности сообщил, что в результате деятельности спецслужбы в доход государства с октября 2020 года возмещено более 5 млрд сомов.

Из них — 2 млрд сомов возвращены в бюджет в виде имущества, а оставшиеся более 3 млрд сомов в виде денежных средств.

В ГКНБ отметили, что полученные средства в результате деятельности спецслужбы перечисляются в бюджет государства в полном объеме.

«При этом часть из указанных денежных средств аккумулируется на депозитном счете ГКНБ до завершения расследования уголовных дел, производство по которым в настоящее время продолжается. По итогам расследования, денежные средства также в полном объеме будут переведены в бюджет государства», — сообщили в Госкомитете.

В ГКНБ напомнили, что 22 января 2021 года внесены изменения в закон «Об органах национальной безопасности», согласно которым правоохранительные и надзорные органы не вправе использовать возвращенные средства для своих нужд.

Борьба с коррупцией и Ташиев

Камчыбек Ташиев стал главой ГКНБ 16 октября 2020 года. Его назначил на эту должность его друг и соратник Садыр Жапаров, который на волне октябрьских событий стал премьер-министром, а затем и вовсе выиграл президентские выборы.

На посту главы спецслужбы, Ташиев не раз говорил, что ведомство будет активно бороться с коррупцией. Однако чаще всего громкие задержания заканчивались тем, что обвиняемые в коррупции чиновники платили сумму причинённого ими ущерба, который определяло ГКНБ, и их отпускали под домашний арест.

Задержания экс-главы Таможенной службы Райымбека Матраимова, кримавторитета Камчы Кольбаева и депутата Кубанычбека Жумалиева — одни из самых громких.

При этом по делу о коррупции на таможне Матраимов выплатил ущерб государству в 2 млрд сомов, затем суд признал его виновным, оштрафовал на 260 тысяч сомов и отпустил.

Позже Матраимова вновь задержали по дело об отмывании преступных доходов. Суд отправил его в СИЗО ГКНБ на 2 месяца, однако позже в СМИ появилась информация, что Матраимов находится в частной клинике «Бикард» из-за проблем с сердцем. ГКНБ позже подтвердил, что Матраимов находится «Бикарде» по состоянию здоровья и его охраняют сотрудники спецслужбы в гражданской форме. Уже 15 апреля ГКНБ сообщил, что они не нашли имущества у Матраимова за рубежом, поэтому дело об отмывании преступных доходов в отношении него закрыто. Также Матраимова отпустили из под стражи.

2 марта стало известно, что Камчы Кольбаева отпустили из колонии под подписку о невыезде. В октябре 2020 года ГКНБ заявил, что Кольбаев задержан «в ходе проводимой работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп». Он обвинялся в «создании преступной организации или участии в ней».

Уже 3 марта ГКНБ сообщил, что родственники Кольбаева возместили государству 49,6 миллионов сомов по делу о легализации преступных доходов. По данным спецслужбы, общая сумма ущерба по этому делу составляет более 250 млн сомов.

А депутата Кубанычбека Жумалиева сотрудники ГКНБ задержали 4 февраля по подозрению в злоупотреблении должностными положением и незаконном получении лицензии на образовательную деятельность Международного медицинского университета. Он пробыл в СИЗО два месяца.

12 апреля ГКНБ сообщил, что Жумалиев выплатил ущерб государству в размере более 1 млрд сомов и после этого учитывая «преклонный возраст и состояние здоровья Жумалиева» изменили меру пресечения нардепу на подписку о невыезде.

«Получены достаточные доказательства для привлечения его к уголовной ответственности и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Кубанычбек Жумалиев добровольно передал в пользу государства коммерческие активы и недвижимость на общую сумму более 1 миллиарда сомов», — сообщили в спецслужбе.



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