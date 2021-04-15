В государственной налоговой службе сменился руководитель. Вместо Кабыла Абдалиева назначен Илияз Иманбетов.

Иманбетов до своего назначения был начальником Управления по работе с косвенными налогами в рамках Евразийского экономического союза.

Абдалиев возглавлял ведомство аж три раза. В первый раз его назначили главой налоговой в 2012 году, второй раз назначили в июле 2019 года и в третий — 1 апреля 2021 года.

В декабре 2020 года тогдашний и.о. премьер-министра Артём Новиков объявил ему выговор за ненадлежащее исполнение обязанностей.