22 апреля в городе Фергана в Узбекистане встретятся главы приграничных областей трех стран. Делегацию из Кыргызстана возглавит полпред Баткенской области Омурбек Суваналиев. Делегацию из Таджикистана — глава исполнительной власти Согдийской области Раджаббой Ахмадзода, их встретит глава Ферганской области.

Там состоится форум «Интеграция приграничных территорий — залог развития», будут организованы площадки для сотрудничества в промышленности и сельском хозяйстве.

Во время визита представители Кыргызстана и Таджикистана ознакомятся с работой крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий региона и примут участие в продовольственной выставке Ферганской области.

Кроме того, главы трех провинций обсудят укрепление взаимодействий в приграничных областях, торгово-экономические, культурные и другие связи.