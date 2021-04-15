Генпрокуратура сообщила, что после проверки выявила факт незаконной передачи госсобственности в городе Кадамжай Баткенской области.

Государственно-муниципальное предприятия АО «Кадамжай-Коммунальшик» и ответственные лица Госучреждения «Кадастр» передали в частные руки 30 квартир и два земельных участка площадью 10 и 15 соток.

«Должностные лица этих госпредприятий нарушив требования законодательства, неправомерно заключили сделки по отчуждению указанных объектов недвижимости. В целях возврата в госсобственность этих объектов, прокуратурой Кадамжайского района внесены иски в Административный суд Баткенской области и в Кадамжайский райсуд», — сообщили в Генпрокуратуре.

Кроме того, для дачи юридической оценки действиям сотрудников госпредприятий, начато досудебное производство по статье «Злоупотребление должностным положением» и ведётся следствие.