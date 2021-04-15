«Клооп» попал в лонг-лист международной премии One World Media Awards.

Этой премией награждают СМИ, освещающие проблемы и малоизвестные истории «Глобального Юга»*, «разрушающие стереотипы и объединяющие людей из разных культур».

«Клооп» претендует на номинацию в категории «Special award». На эту награду могут претендовать независимые СМИ, работающие в одной из стран «Глобального Юга» для решения социальных, культурных, политических и экономических проблем.

«Три финальных номинанта в каждой категории будут объявлены в следующем месяце, а победители будут представлены на онлайн-церемонии награждения 17 июня 2021 года», – отмечают организаторы премии.

По их данным, в этом году был побит рекорд по заявкам – организаторами получено более 500 работ из 96 стран.

«Премия направлена на признание и поощрение выдающихся репортажей, которые информируют общественность, дают возможность услышать голоса местного населения, создают пространство для критически важной информации и привлекают к ответственности власть имущих», – поясняется в описании премии.

*«Глобальный Юг» – это термин для обозначения стран с низким уровнем дохода, находящихся по одну сторону так называемого глобального разрыва между Севером и Югом.