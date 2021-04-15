Активисты и правозащитники 15 апреля снова вышли на акцию «Я не хочу быть убитой» к зданию МВД в Бишкеке. Они требовали расследования убийства Айзады Канатбековой и отставки министра внутренних дел Уланбека Ниязбекова.

Сначала митингующие столкнулись с тем, что возле здания МВД идет ремонт, и шум работ сильно мешал демонстрантам. Рабочие шлифовали болгаркой, а затем красили забор здания МВД, на перекрестке возле здания дорожные работники рисовали пешеходный переход.

Затем участникам акции стали мешать проводить митинг двое пожилых мужчин. По данным издания «Азаттык», они представились ветеранами МВД. Они требовали завершить акцию, не мешать милиции работать и призвали митингующих «идти работать, а не выходить на митинг».

Позже к зданию МВД подошли около 200 человек. До этого они проводили митинг против НПО и ЛГБТ на площади Ала-Тоо. Милиция попыталась преградить им дорогу, но участникам контракции удалось прорваться к демонстрантам митинга против насилия над женщинами.

Представители этой группы заявили, что участники акции «Я не хочу быть убитой» – это «НПОшники и геи, которые пользуются смертью девушки и продвигают свои интересы». Они помешали провести акцию и угрожали ее участникам в присутствии сотрудников милиции.

В итоге милиция попыталась разъединить эти две группы, но не смогла пресечь агрессию со стороны участников митинга против НПО, и просто призвала воздержаться от провокаций.

Как только участники мирной акции «Я не хочу быть убитой» прекратили митинг, демонстранты митинга против НПО прочитали молитву и разошлись.

Участники акции «Я не хочу быть убитой» пробыли у здания МВД больше получаса — они даже не успели полностью собраться и выступить со своими лозунгами.

Похищение и убийство Айзады Канатбековой

Айзаду Канатбекову похитили утром 5 апреля. Преступление попало в кадр видеокамер, поэтому был известен номер машины и количество похитителей. Семья девушки сообщила, что знает одного из похитителей — он преследовал ее и уже пытался похищать.

Похититель Айзады Канатбековой — Замирбек Тенизбаев — был неоднократно судим.

7 апреля пастух обнаружил на поле между селами Арашан и Чокморова машину, на которой увезли Канатбекову — внутри были тела девушки и ее похитителя. По предварительной версии правоохранителей, похититель сначала задушил девушку футболкой, а после нанес себе несколько ножевых ранений и скончался.

Утром 8 апреля милиционеры дали пресс-конференцию по факту убийства и похищения девушки. Однако милиционеры не смогли дать понятные разъяснения о том, почему им не удалось спасти девушку.

В 12:00 в Бишкеке и Оше прошли митинги из-за похищения и убийства девушки. Участники протестов требовали отставки глав ГУВД Бишкека и МВД за бездействие сотрудников милиции. Демонстранты дали время чиновниками для отставки в одну неделю.

Вечером стало известно, что были задержаны четверо предполагаемых соучастников похищения.

Депутаты потребовали главу МВД Улана Ниязбекова отчитаться о деле в парламенте. Они также потребовали его отставки.

Практику похищения для принуждения к браку публично осудили премьер Улукбек Марипов, депутаты парламента, президент Садыр Жапаров, заммуфтия Кадыр Маликов, а также представительство ООН в Кыргызстане.

Однако отставки главы МВД так и не последовало, был уволен только глава ГУВД Бишкеке.

После служебного расследования дело по статье «Халатность» было зарегистрировано в отношении сотрудников Первомайского УВД. 12 милиционеров были освобождены от должностей, 27 предупреждены о неполном служебном соответствии, еще пяти правоохранителям объявили строгий выговор.

Был лишен должности начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев, его заместитель Эрлан Атантаев, а также начальник следственной службы ГУВД Бишкека Нурлан Утемисов.

Также должностей лишились начальник УВД Первомайского района Акылбек Казакеев, его заместители И. Базаркулов, К. Суранчиев и А. Озубеков. Та же санкция коснулась еще трех сотрудников этого УВД — старшего инспектора дежурной части , лейтенанта Б. Абдиллаева, его коллегу на той же должности, майора Ж. Тукешова и старшего следователя следственной службы, капитана У. Арыкбаева.

Кроме того, должностей лишились и сотрудники ГУВД по Чуйской области — оперативный дежурный Ч. Абыкеев и инспектор-дежурный М. Уметалиев.

Как проходил митинг: