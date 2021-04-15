В пресс-службе «Бишкекглавархитектуры» сообщили журналисту «Клоопа», что гостиница «Иссык-Куль», расположенная в южной части Бишкека, утратила свой статус памятника архитектуры.

По их информации, такое решение было принято по инициативе Управления делами президента, так как гостиница находится на балансе управления.

«Балансодержатель здания, обратился в мэрию о внесении в Государственный список истории и культуры Бишкека местного значения пометки об “утрате” статуса памятника архитектуры гостиницы “Иссык-Куль”», — сообщили в главархитектуре.

Вопрос об утрате статуса памятника начали рассматривать еще с июня 2020 года. Тогда была создана специальная комиссия при минкульте, которая рассматривала вопрос историко-культурного наследия.

По результатам работы, комиссия решила, что гостиница находится «в крайне неудовлетворительном состоянии, не подлежит дальнейшей эксплуатации и утратило архитектурно-художественную ценность».

«Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики рассмотрев протокол комиссии, сочло целесообразным принятие мэрией Бишкека решения на основании заключения комиссии», — говорится в сообщении службы.

Что будет с объектом дальше пока неизвестно. В «Бишкекглавархитектуре» не сообщили подробностей о сносе или реконструкции здания.

Гостиничный комплекс «Иссык-Куль» был построен в южной части Бишкека в 1984 году к 60-летию образования Киргизской ССР.