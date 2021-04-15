15 апреля на заседании Жогорку Кенеша депутат Зарылбек Рысалиев заявил, что милиция в стране сегодня переживает «тяжелые времена». По его словам, неизвестно, смогут ли милиционеры оправдать доверие народа.

По его мнению, единый реестр преступлений и проступков не оправдал себя, а у каждого следователя «по 500-600 уголовных дел». По его мнению, в таких условиях «милицию не исправить».

«Я сам проработал 35 лет в милиции […] 80-85% совершенных преступлений в Кыргызстане на шее у сотрудников милиции. С каждым днем все больше и больше [работы]. Если работу следствия не наладить, нельзя гарантировать на должном уровне реализацию судебной реформы и других дел», — сказал он.

*До депутатства Зарылбек Рысалиев руководил ГСИН, два года был министром внутренних дел.

Кроме этого депутат считает, что необходимо увеличить штат сотрудников милиции.

«В советские времена население составляло 3 млн граждан, сегодня 6,5 приближаемся к 7 млн граждан. В Бишкеке все те же четыре РОВД. Когда увеличится количество РОВД?» — спросил Рысалиев.

Рысалиев считает, что нужно вернуть кодекс принятый в 1994-97 годах. Он утверждает, что статья «Сотрудничество со следствием» в принятой в 2019 году редакции Уголовно-процессуального кодекса используется в качестве инструмента иногда против обвиняемого, иногда против пострадавшего.

Сотрудничество со следствием

Ранее в Кыргызстане осужденные по статье «Коррупция» должностные лица или бывшие чиновники пошли на сделку со следствием и избежали заключения под стражу.

Например, фигурант расследования на таможне Райымбек Матраимов 11 февраля был обвинен по статье «Коррупция» и заключен под стражу. Но, так как он пошел на сделку со следствием, его оштрафовали на 260 тысяч сомов и отпустили. По данным ГКНБ, ранее Матраимов выплатил причиненный ущерб государству на сумму 2 млрд сомов, часть наличными — часть недвижимостью.

Наряду с Матраимовым были освобождены Нурлан Раджабалиев и Абдыбахаб Боронбаев, бывшие начальники Юго-Западной и Северо-Восточной таможни. Они тоже оплатили штраф в размере 260 тысяч сомов в госбюджет и вышли на свободу.

Другие фигуранты расследования — экс-консул Эркин Сопоков и бывший глава финпола Бакыт Таиров, не были арестованы, так как сотрудничали со следствием и возместили убытки государству.