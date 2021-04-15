Депутат Дастан Бекешев в своем телеграм-канале сообщил о том, что его вызвали на допрос как свидетеля по делу о событиях 9 октября 2020 года, когда на площади участников митинга против ОПГ закидали камнями люди, называвшие себя сторонниками Садыра Жапарова. Кроме того, по словам Бекешева, его еще вызовут на допрос по делу о событиях 5-6 октября 2020 года, когда акция протеста против итогов выборов в парламент перешла в захват Белого дома и освобождение из колонии действующего президента Садыра Жапарова.

«Оказывается, в Министерстве внутренних дел есть два уголовных дела по событиям 5-6 октября и 9 октября. Сегодня вызвали на допрос как свидетеля по событиям 9 октября. Но сказали, что пригласят еще по событиям 5-6 октября. Я конечно посмеялся: “Нашли свидетеля, я же ничего не вижу, ничего не знаю”. Мне самому смешно стало», — рассказал Дастан Бекешев. Бекешев считает, что допросят и многих других политиков, которые были на акциях протеста в эти дни.

По делу о 9 октября были задержаны сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева Фарид Ниязов и Канат Сагымбаев, экс-замглавы МВД Курсан Асанов и некоторые другие политики. В январе 2021 года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев высказывался, что в столкновении 9 октября, когда пострадали 7 человек, виноваты экс-премьер Омурбек Бабанов и бывший президент Алмазбек Атамбаев, участвовавшие в этом митинге.

Однако, сразу два Омурбека — Текебаев и Бабанов — настаивали, что за беспорядками во время митингов 9 октября стоит экс-президент Сооронбай Жээнбеков. Текебаев утверждал, что «больше половины» людей на митинге 9 октября на площади «Ала-Тоо» были «людьми» экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Якобы Жээнбеков сам ему об этом рассказал.

Бабанов тоже ссылался на разговор с Жээнбековым.

«Потом Сооронбай Жээнбеков сказал: “Их [провокаторов] поддерживали мои люди. Вам надо было лучше со мной разговаривать”. Поэтому в данной ситуации есть еще третья сторона», — рассказывал политик.

Адвокат Атамбаева Замир Жоошев после этого даже заявил о вероятной причастности Жээнбекова к покушению на Атамбаева и просил допросить экс-президента, а также Текебаева и Бабанова по делу о 9 октября.