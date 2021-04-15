Мужчину, убившего с особой жестокостью супругу в Ноокене в Джалал-Абадской области, приговорили к 14 годам лишения свободы.

Убийство произошло в сентябре 2020 года. Мужчина 1973 года рождения поругался с женой и во время ссоры нанес ей несколько ножевых ранений, что привело к ее смерти. Было возбуждено дело по статье «Убийство».

На суде подсудимый рассказал, что в день убийства искал работу, но не нашел ее. Дома он вступил в перепалку с женой — мужчина утверждает, что не знает, как нанес ей ранения. После нанесения смертельных ран мужчина уложил ее в постель, укрыл и некоторое время просидел возле. После он пошел к соседу и рассказал о произошедшем, после чего позвонил в милицию.

На судебном процессе он полностью признал вину, попросил прощения и попросил смягчить приговор.

Насилие в отношении женщин

Каждая четвертая женщина в Кыргызстане подвержена семейному насилию. В 2020 году семейное насилие вызвало горячие дискуссии в обществе. Эта проблема была поднята и в парламенте. Тогда правительство пообещало усилить работу в отношении женщин и детей и в соблюдении их прав.

Большинство женщин в стране — 83% — хотя бы один раз испытали в семье психологическое, физическое или сексуальное насилие. Об этом говорится в исследовании Ассоциации кризисных центров.

По данным Нацстаткома, последние 10 лет увеличилось количество семейного насилия. Но тех, кто совершает насилие привлекают только к административным видам наказания, их штрафуют, выносят предупреждение или привлекают к общественным видам работ.

Уголовные дела возбуждаются в среднем лишь в 6% зарегистрированных случаях.

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