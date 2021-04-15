15 апреля в Бишкеке прошли два митинга — против НПО и против насилия в отношении женщин. Причем участники первого митинга преследовали и провоцировали участников второго, а также угрожали журналистам.

Это не первый митинг против НПО за эту весну, однако предыдущие проходили в тандеме с митингами в поддержку признавшегося в коррупции экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова. Второе уголовное дело против экс-чиновника прекратили 15 апреля.

Если в предыдущие митинги противники НПО требовали освобождения Матраимова, внесенного в санкционный “Список Магнитского”, то в этот раз, по мнению журналистов, добивались разгона акции против насилия «Я не хочу быть убитой».

Милиция не пресекала агрессии со стороны митингующих против НПО и не защищала участников митинга против насилия, попросив их “не провоцировать” агрессивных протестующих. Митингующие против НПО также постоянно заявляли о борьбе с ЛГБТ.



