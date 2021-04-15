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Группа женщин, которые утром 15 апреля устроила акцию протеста и угрожала самосожжением в айыл окмоту села Пригородное, освободила здание. Сообщается, что несколько протестующих встретились с премьер-министром Улукбеком Мариповым и провели переговоры.

Они были недовольны тем, что из-за задолженности по кредитам их лишают жилья, а кредитная ставка в стране слишком высока.

Выйдя из здания айыл окмоту, они сообщили журналистам, что Марипов пообещал им провести совещание с участием всех компетентных органов по их требованиям.

«Нашим первым требованием была отмена кредитов. 30 лет кыргызстанцы живут “финасовыми рабами”. Наши банки дают кредиты по очень большим ставкам. Мы требовали, чтобы все кредиты были аннулированы, либо даны кредитные каникулы, хотя бы на год. Также наше требование — чтобы в Кыргызстане не было кредитов, ставка которых выше 3%. Также мы просим, чтобы у людей не забирали их единственный дом», — сообщили протестующие изданию Sputnik.

Полпред правительства в Чуйской области Эркин Тентишев отметил, что женщин пока не будут привлекать к ответственности за захват здания, а все вопросы решат после встречи с главой кабмина 17 апреля.

Что произошло?

Группа женщин 15 апреля примерно в 6 утра захватила здание айыл окмоту в селе Пригородное Аламудунского района. В руках у них были баллоны, канистры и бензин — женщины угрожали самосожжением.

По данным издания Kaktus.media женщины забаррикадировались внутри и никого не пускали. Их единомышленницы, которые находились снаружи здания, сообщили журналистам, что причина захвата и угроз самосожжения в задолженности по кредитам из-за безработицы.

«Мы три дня стояли у Белого дома и Дома правительства. Но к нам никто не вышел и не выслушал нас. Мы вынуждены были пойти на этот крайний шаг, чтобы нас услышали. Некоторые из нас лишились дома и сейчас буквально выживают, — сказала журналистам одна из участниц акций протеста Райхон Мусаева.

Она, как и группа женщин внутри здания, является представительницей организации «Жети дубан».

Позже к зданию прибыли полпред правительства в Чуйской области Эркин Тентишев, аким Аламудунского района и другие чиновники, которые пытались провести переговоры с женщинами через окно. Однако женщины отказывались говорить с ними и требовали пригласить премьер-министра.

Сообщается, что на место также прибыли сотрудники МЧС и милиции. Здание айыл окмоту оцепили снаружи и не пускали никого внутрь.

Через некоторое время на переговоры к ним прибыл вице-премьер-министр, министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков. Сообщается, что после переговоров он вместе с двумя женщинами уехал на встречу с премьер-министром Улукбеком Мариповым.