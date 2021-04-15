Юристы правовой клиники «Адилет» проанализировали заявление бывших сотрудников ГУВД Бишкека после убийства, похищенной Айзады Канатбековой.

В своем заявлении юристы сделали ряд выводов и замечаний в отношении правоохранительных органов. Так по их мнению, сотрудники милиции должны были зарегистрировать сообщение о похищении девушки в день получения информации, то есть 5 апреля.

Однако в тот день сообщение внесли в Журнал учета информации (ЖУИ), а в ЕРПП случай зарегистрировали спустя два дня — 7 апреля, после того как в милицию обратилась мама похищенной Айзады Канатбековой.

«Здесь важно отметить, что без регистрации сообщения в ЕРПП невозможно осуществление следственных действий, включая получение информации о местонахождении человека по номеру его телефона», — говорится в письме.

Получение информации от операторов связи

Юристы «Адилет» также разобрали слова правоохранителей о получении информации от операторов связи. Они отметили, что право на тайну телефонных переговоров, находится под защитой Конституции. А ограничение этого права только на основании судебного решения.

Эксперты не отрицают слова сотрудников ГУВД Бишкека о том, что для получения такого разрешения понадобиться определенное время.

«В то же время, учитывая обстоятельства похищения Айзады Канатбековой, руководители ОВД могли бы связаться с руководством прокуратуры и судьями, и разъяснить им необходимость срочного производства следственных действий. Аналогичным образом можно было в оперативном порядке получить информацию от операторов мобильной связи», — отмечают юристы.

При этом, несмотря на заявления сотрудников столичного ГУВД юристы считают, что «проблема несвоевременного пресечения похищения Айзады Канатбековой не связана с положениями нового законодательства».

«На наш взгляд, здесь имело место ненадлежащее выполнение отдельными сотрудниками ОВД своих обязанностей, что было подтверждено позицией руководства МВД», — говорится в анализе юристов.

К каким выводам пришли юристы?

В своих выводах юристы Правовой клиники «Адилет» считают, что заявление сотрудников ГУВД Бишкека о проблемах в законодательстве неуместно, в случае с убийством Канатбековой.

«Использование ужасных последствий совершенного преступления для продвижения ведомственных интересов МВД и расширения полномочий правоохранительных органов является недопустимым нарушением этических и морально-нравственных правил поведения», — отмечают юристы.

В своем анализе юристы добавили, что причиной неэффективных действий милиции стало несколько причин:

Благосклонное, недостаточно серьезное отношение сотрудников ОВД к похищению лиц с целью вступления в брак […] Этот факт был подтвержден решением МВД об освобождении от должностей целого ряда сотрудников ОВД;

По итогам служебного расследования наказаны 44 сотрудника ОВД. Такое количество наказанных сотрудников дает основания полагать о наличии серьезных проблем в организации деятельности почти всех служб, входящих в структуру ОВД;

Значительная часть сотрудников задействована в обеспечении порядка из-за местных выборов и референдума, что негативно отражается на раскрытии преступлений;

Чрезвычайно высокая нагрузка и тяжелые условия работы у сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры;

Проблемы в организации эффективных и оперативных механизмов взаимодействия между различными службами ОВД, а также с прокуратурой и судом.

Что рекомендуют юристы?

В заключении своего анализа юристы рекомендуют не только наказывать провинившихся сотрудников милиции, но и устранять системные нарушения.

В правовой клинике считают, что для повышения уровня безопасности страны нужно работать улучшением условий труда в правоохранительных органах и судах. А также заниматься постоянным обучением кадрового состава, «в том числе, по вопросам правильного толкования и применения действующих Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов».

Убийство Айзады Канатбековой

Похищение Айзады Канатбековой произошло утром 5 апреля. Позже, 7 апреля, тело убитой девушки нашли в одной машине с ее похитителем — Замирбеком Тенизбаевым.

Тогда милиция сообщила, что Тенизбаев покончил с собой после того как задушил Канатбекову. 8 апреля тело девушки из морга Аламединского района Чуйской области привезли в её родной город Балыкчы и похоронили.

Похищение и убийство Айзады Канатбековой вызвало общественный резонанс. Граждане вышедшие на митинг против насилия в отношении женщин к зданию МВД требовали отставки главы ведомства Улана Ниязбекова, а также отставки начальника ГУВД Бишкека Бакыта Матмусаева.

По итогам служебного расследования были уволены 44 милиционера, в том числе и глава ГУВД столицы. При этом, глава МВД остался на своей должности.