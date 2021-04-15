Председатель Бишкекской территориальной комиссии Кайрат Маматов сообщил, что партии «Реформа», «Социал-демократы Кыргызстана» и «Ыйман Нуру» подали жалобы в ТИК Бишкека.

В своих жалобах партии заявили, что не согласны с предварительными итогами голосования на местных выборах, прошедших 11 апреля. Они указали на ряд нарушений во время выборов и привели номера участков, где они происходили.

Протесты несогласных

Референдум по изменению Конституции и выборы в местные кенеши прошли в стране 11 апреля. За 45 мандатов в Бишкекский городской кенеш боролись 25 партий. По предварительным данным, обозначенный законом барьер в 7% голосов избирателей преодолели 6 партий.

Такой результат не удовлетворил представителей партий, не прошедших в БГК. Сразу после объявления итогов сразу несколько политобъединений заявили, что не признают итоги выборов.

Вечером 11 апреля партии и их сторонники вышли на стихийный митинг к зданию ЦИК. В ходе митинга представители партий решили зафиксировать все нарушения, которым они стали свидетелями, и отправить их на рассмотрение в ЦИК.

Позже представители партий «Бутун Кыргызстан», «Тынчтык», Партия зеленых, Партия коммунистов, Социалистическая партия, «Улутман», «Улуу Журт» направили обращение президенту, в ЦИК и Генеральную прокуратуру.

В Оше партии «Улуттар биримдиги», «Ишеним», «Республика», «Бутун Кыргызстан», «Улуу Журт» и «Бир Бол» также не признали результаты выборов.

Партии были недовольны тем, что выборы прошли непрозрачно, а соответствующие органы не предприняли меры вовремя. Они жаловались на использование админресурса и подкуп голосов со стороны партии «Ата-Журт Кыргызстан».

12 апреля у здания Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов прошел митинг, участники которого требовали отмены результатов выборов в Бишкекский городской кенеш. Митингующие заявляли, что в ходе прошедших 11 апреля выборов были допущены нарушения – подкуп голосов и использование административного ресурса.

Мирные акции у здания ЦИК также проходили 13 и 14 апреля.

Представитель Партии коммунистов Кыргызстана Амантур Манапбаев 14 апреля сообщил, что некоторые участники протеста начали голодовку. По его словам, эта акция продлится 3 дня, проводится она с целью получить ответ на обращение властям, отправленное ранее 8 партиями.

Предварительные итоги выборов

По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш проходят 6 партий: «Эмгек» (14,1% голосов), «Ак-Бата» (12,4%), НДПК (10,8%), «Ата-Журт Кыргызстан» (9,7%), «Ынтымак» (8,4%) и «Биздин эл» (7,9%). Всего в выборах в столице участвовали 25 партий.

По предварительным данным ЦИК, на прошедшем 11 апреля референдуме по Конституции проголосовало 35,9% избирателей. Поддержали изменения 79,3%, против проголосовали 13,6% избирателей.

На референдуме по изменению Конституции, прошедший в один день с выборами в местные кенеши, наблюдатели от разных организаций фиксировали нарушения избирательного процесса. Так, наблюдатели Общественного фонда «Общее дело» 11 апреля зафиксировали 65 нарушений в Бишкеке на 35 избирательных участках в Оше.

Наблюдатели «Клоопа» в день голосования также фиксировали нарушения на избирательных участках. По данным дашборда по нарушениям, в день голосования наблюдатели зафиксировали более 800 нарушений на избирательных участках. Из них более 300 нарушений были в ходе голосования. При этом, чаще всего на избирательных участках происходили сбои в работе автоматически считывающих устройств (АСУ).

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова на брифинге 12 апреля заявила, что если будет доказан подкуп голосов, то будет рассмотрен вопрос об отмене регистрации отдельных кандидатов или самих партий.