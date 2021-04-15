Депутат Дастан Бекешев предложил изменить наказание по статье о «разжигании розни».

«Если в соцсети кто-то напишет неправильный комментарий, то его могут посадить в тюрьму на 5 лет. Может сперва нужно штрафовать? А если не станет уроком, то принять меры. Я хочу инициировать законопроект», — заявил политик.

Замминистра внутренних дел Нурбек Абдиев согласился с идеей Бекешева, заявив, что судить нужно за действия, а не слова.

«Вы говорите инициируете законопроект, возможно, будем работать совместно с вами», — заявил он.

Тему о данном законопроекте Бекешев уже поднимал в марте. Тогда упоминалось, что законопроект вынесен на общественное обсуждение 25 марта на официальной странице парламента.

По закону, за «разжигание розни» предусмотрено наказание в виде лишения свободы III категории: для несовершеннолетних — от 2,5 года до четырех лет, для остальных — от 5 до 7,5 года.

Бекешев предлагал смягчить наказание до штрафа в 3-6 тысяч сомов, если человек совершил преступление впервые.

При повторном преступлении — установить наказание в виде лишения свободы не III категории, а второй: для несовершеннолетних — от 1,5 года до 2,5, для остальных — от 2,5 года до пяти лет лишения свободы.

Как применяют эту статью?

Статью о «разжигании розни» порой используют для давления на активистов и общественных деятелей. Например, в ноябре 2019 года с помощью данной статьи пытались надавить на блогера Афтандила Жоробекова, модерировавшего популярный паблик в фейсбуке «Беспредел».

Жоробекова задержали за разжигание межрегиональной розни, причем, согласно формулировке ГКНБ, сам он не писал постов с подобным посылом, к ответственности его призвали за комментарии, оставленные другими пользователями под его постом. В обществе на задержание блоггера отреагировали негативно и в мае того же года дело против него прекратили.

По указанной статье не получить амнистии — так о ней отозвался адвокат беженца Камрана Шинвари. По словам юриста, амнистию могут применить к вору и даже убийце, но вот осужденному за комментарий снижения срока не предусмотрено.

Беженца из Афганистана Камрана Шинвари в Кыргызстане приговорили к пяти годам лишения свободы за комментарий в фейсбуке. Его признали виновным в разжигании межнациональной розни.

При этом жена и правозащитники утверждают, что аккаунт, с которого был оставлен комментарий — не его. Согласно документам уголовного дела, доказательств того, что аккаунт принадлежит мужчине, не было — его инициалы были записаны неверно, а комментарий оставлен на русском языке, которым сам Шинвари в должной мере не владеет и пишет на своей личной странице в соцсетях на арабском.