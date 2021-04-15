Издание «Азаттык» сообщило о еще одной пострадавшей от рук убийцы Айзады Канатбековой Замирбека Тенизбаева. Девушка анонимно дала интервью и рассказала, что он пытался ее задушить и она даже обращалась в милицию, но к ответственности его не привлекли.

По словам девушки, он напал на нее в 2019 году, когда она была в гостях у подруги.

«Кто-то начал стучаться в дверь и пытался войти в квартиру. Я побоялась и не открыла дверь. Несмотря на это какой-то мужчина сорвал дверь, вошел в квартиру и стал меня душить. Он сказал, что у меня рожа противная, что убьет, скинет с пятого этажа и вывел меня на балкон», — рассказала пострадавшая. По ее словам, в это время в Бишкеке проходил саммит ШОС, было время Орозо.

Девушка подумала, что Тенизбаев неадекватен и постаралась успокоить его — узнала, откуда он родом, сказала, что они земляки, уложила спать. После она сфотографировала его и вызвала милицию.

«В мыслях крутилось одно — он когда-нибудь кого-нибудь убьет. Милиция приехала. Дальше я не поняла — или он сбежал, или его так и не поймали, или отпустили, неизвестно. Поехала в Октябрьское РОВД и написала заявление. Прошла судебно-медицинскую экспертизу. Следователи обсмеяли меня. Они мне сказали, что я сама виновата. Он оплатит штраф, если задержат — просидит 1-2 месяца. Отнеслись очень халатно», — объяснила она.

Девушка вспоминает, что предупреждала сотрудников милиции о том, что Замирбек Тенизбаев психически неадекватен и может в любой момент кого-нибудь убить. Ей ответили — «Но тебя же не убили».

Спустя время девушке позвонила подруга, в доме которой произошло нападение — она рассказала, что Тенизбаев ее трижды изнасиловал. Так как девушка была уже в России, ее подруга отозвала заявление.

Информацию о нападении и удушении подтвердила инспектор пресс-службы УВД Октябрьского района Айбарчын Батырбекова.

«Данный факт был зарегистрирован в УВД Октябрьского района, по 65 статье Уголовного кодекса было начато досудебное расследование. Во время следствия пострадавшая сторона написала встречное заявление, на его основе дело было прекращено», — сказала Батырбекова.

Похищение и убийство Айзады Канатбековой

Айзаду Канатбекову похитили в Бишкеке 5 апреля в 7 утра. Похищение попало на видео — были известны машина, ее номер и количество похитителей. Спустя два дня, 7 апреля, пастух обнаружил в поле между селами Арашан и Чокморова машину, на которой похитили Канатбекову. Выехавшие на место милиционеры нашли в салоне автомобиля убитую Айзаду. Похититель Замирбек Тенизбаев также находился в салоне, он был мертв.

По предварительной версии правоохранителей, похититель сначала задушил девушку футболкой, а после нанес себе несколько ножевых ранений и скончался.

Похищение и убийство Айзады вызвало резонанс в обществе. В Бишкеке и Оше прошли мирные митинги, собравшиеся требовали отставки главы МВД Улана Ниязбекова и ГУВД Бишкека Бакыта Матмусаева.

К вечеру 8 апреля были задержаны четыре подозреваемых в похищении Канатбековой. Прокуратура сообщила о расследовании действий милиции по факту похищения кыргызстанки Айзады Канатбековой. Дело по статье «Халатность» было зарегистрировано в отношении сотрудников Первомайского УВД.

10 апреля стало известно, что были наказаны 44 милиционера. 12 из них были лишены должностей, в том числе начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев.

По статистике, в Кыргызстане каждая 17 девушка была похищена. Два года назад была похищена и убита прямо в отделении милиции Бурулай Турдалы кызы. Подозреваемый в совершении преступления Марс Бодошов по решению суда был признан виновным и заключен под стражу на 20 лет.

В Уголовном кодексе прописано, за похищение в целях вступления в брак наказывается лишением свободы от 5 до 7 лет. За похищение несовершеннолетних предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7,5 до 10 лет и штраф в размере 200 тысяч сом.