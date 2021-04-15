Республиканский штаб сообщил, что на 15 апреля в Кыргызстане умерли шесть пациентов с COVID-19. Четыре смерти зафиксировали в Бишкеке и две — в Чуйской области.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 540 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Также Республиканский штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 305 человек.

Бишкек — 186;

Ош — 7;

Чуйская область — 89;

Таласская область — 4;

Нарынская область — 1;

Иссык-Кульская область — 12;

Джалал-Абадская область — 4;

Баткенская область — 2.

В Ошской области новых случаев COVID-19 не зарегистрировано. По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 91 144 случая заражения коронавирусом.

Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 178 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 86 491 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Также среди медиков выявили 12 новых случаев заражения COVID-19. Девять случаев зафиксировали в Бишкеке, по одному случая — в Чуйской, Ошской и Иссык-Кульской областях. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 338 медработников, из которых выздоровел 4 251 человек.