Президент Садыр Жапаров призвал кыргызстанцев вакцинироваться.
«Вакцинировано всего около 4 тыс. человек по стране. Вакцины имеются. Жители регионов могут поехать в любой районный центр», — заявил президент.
Также он попросил граждан обращаться к медикам при любых простудных симптомах.
«При появлении симптомов, например, кашля или других, немедленно обращайтесь за помощью в больницы. Наши врачи нашли метод лечения, позволяющий излечиться за 2-3 дня, если приступить на начальной стадии заболевания», — сказал он.
По словам президента, сейчас «не критичная» ситуация с коронавирусом и власти сделают возможное, чтобы не допустить введения жесткого карантина.
Вакцинация в Кыргызстане29 марта в Кыргызстане начался первый этап вакцинации в стране. Вакцинацию начали с двух крупнейших городов страны — Бишкека и Оша, а также двух районов Чуйской области. На первом этапе планируют прививать врачей, учителей, сотрудников правоохранительных органов и силовиков. Вакцинируют сейчас только китайской вакциной от COVID-19 SinoPharm. Она поступила в страну бесплатно 19 марта и её хватит на 75 тысяч человек. По данным минздрава, на 10 апреля в Кыргызстане получили вакцину всего 1 820 человек. По словам директора Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбары Ишенапысовой, у вакцинировавшихся в основном регистрируют слабость, головную боль, высокую температуру, но серьезных побочных проявлений ни у кого нет.