Президент Садыр Жапаров призвал кыргызстанцев вакцинироваться.

«Вакцинировано всего около 4 тыс. человек по стране. Вакцины имеются. Жители регионов могут поехать в любой районный центр», — заявил президент.

Также он попросил граждан обращаться к медикам при любых простудных симптомах.

«При появлении симптомов, например, кашля или других, немедленно обращайтесь за помощью в больницы. Наши врачи нашли метод лечения, позволяющий излечиться за 2-3 дня, если приступить на начальной стадии заболевания», — сказал он.

По словам президента, сейчас «не критичная» ситуация с коронавирусом и власти сделают возможное, чтобы не допустить введения жесткого карантина.