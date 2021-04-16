Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев в прямом эфире выпил настойку иссык-кульского корня. Министр сослался на то, что отец президента тоже применял иссык-кульский корень (аконит) для лечения.

Корень нужно принимать в горячем виде — министр похвалился, что во всех больницах поставили «тефаль» (электро-чайники), чтобы давать настойку больным горячей. При журналистах некую жидкость из бутылки перелили в чайник, вскипятили и налили чашку Бейшеналиеву.

«Можно пить, как чай», — заявил министр. По его словам, такой корень растет «только в одном месте», в Каркыре и добывают корень из под снега. (Разные виды аконита распространены как в Центральной Азии, так и в Европе и Северной Америке).

По словам Бейшеналиева, единственный человек, который определяет дозу корня для лечения — это президент.

По словам Бейшеналиева, Садыр Жапаров еще в июле 2020 года обратился к нему, рассказав, что вылечился от коронавируса благодаря этому растению. В июле действующий президент находился в колонии — его осудили за попытку захвата власти и захват в заложники экс-губернатора Иссык-Кульской области Эмиля Каптагаева.

Бейшеналиев называл аконит лекарством от массы болезней — рака желудка, бронхита и даже ревматизма, ссылаясь на опыт предков и отца Садыра Жапарова.

Ранее и президент Садыр Жапаров заявил, что настойку из аконита можно применять для лечения коронавируса.

Глава Минздрава поддержал главу государства и заявил, что настойку применяли «во время второй волны коронавируса» — вероятно имея в виду осень 2020 года. В октябре 2020 года Садыр Жапаров, став премьером, рассказывал, что вылечил коронавирус. Лечил вирус он неким лекарством еще находясь в колонии и, по его словам, так предки издревле лечились от «рака желудка».

Миссия ВОЗ уже высказалась о лечении коронавируса иссык-кульским корнем — по информации специалистов, это невозможно. Специалистка по доказательной медицине Бермет Барыктабасова заявила, что «министр хочет в пятый протокол [лечения коронавируса] внести царицу ядов», которую в народе называют «собачья смерть».

Иссык-кульский корень — он же аконит или борец — это ядовитое травянистое растение семейства лютиковых. В медицинском исследовании этого растения упоминается, что «аконит — крайне ядовитое растение, применение его в медицине недопустимо и опасно для жизни даже при традиционном наружном применении».