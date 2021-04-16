Министерство юстиции подало кассационную жалобу в Верховный суд. Ведомство просит признать недействительными решения Бишкекского горсуда и Административного судов. Ранее эти инстанции признали недействительным приказ минюста, ограничивающего журналистам доступ к информации.

По словам адвоката «Клоопа» Фатимы Якупбаевой, с середины 2019 года ведомство внезапно перестало выдавать журналистам данные о компаниях и выпустило соответствующий приказ. Адвокат подчеркнула, что такие данные, как копии о регистрации, перерегистрации компаний и другие, крайне необходимы журналистам для проведения расследований.

В своей жалобе в Верховный суд минюст указал, что есть три разные госуслуги по выдаче копий документов, а суд не зная их различия, неправильно применил норму закона «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов» и нарушил принцип законности Административно-процессуального кодекса.

Также отмечается, что ведомство не может выдавать копии архивных документов, так как устав, решение о создании предприятия, регистрация и перерегистрация компаний могут включать в себя персональные данные. Ведомство сообщает, что, по закону, не может выдавать эту информацию без согласия владельца персональных данных.

При этом в жалобе отмечается, что, согласно закону, органы госуправления, местного самоуправления могут выступать в качестве обладателей персональных данных.

Дело «Клоопа»

В конце сентября 2020 года «Клооп» подал иск в Административный суд на минюст из-за того, что ведомство издало приказ, ограничивающий доступ к информации. Опираясь на документ, минюст отказывался предоставлять журналистам документы о компаниях.

Административный суд Бишкека 29 октября этого же года встал на сторону «Клоопа» и принял решение, что приказ нужно отменить.

В декабре 2020 года министерство юстиции обжаловало решение Административного суда в Бишкекском горсуде. Однако ведомство вновь проиграло «Клоопу» в судебных тяжбах. Бишкекский городской суд оставил в силе решение предыдущей инстанции о признании недействительным приказа ведомства, ограничивающего доступ к информации.