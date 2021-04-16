В аппарате президента Садыра Жапарова журналистам 24.kg рассказали, что настойку из иссык-кульского корня готовят в госрезиденции «Ала-Арча».

Уточняется, что под это отведено отдельное помещение, весь процесс проходит в стерильных условиях с участием медицинских работников. В аппарате подчеркнули — препарат поступает сразу в больницы и в свободной продаже в аптеках его нет.

Кыргызские власти в лице президента Садыра Жапарова и главы минздрава Алымкадыра Бейшеналиева планируют применять иссык-кульский корень для лечения коронавируса. В этом растении содержится ядовитое и смертельное опасное вещество — аконитин.

О применении некоего лекарства от коронавируса Садыр Жапаров говорил еще в октябре, выйдя из колонии и став премьером. Он тогда не рассказал, чем лечился в колонии от вируса, но упоминал его, как лекарство, известное предкам, которое могло вылечить даже «рак желудка».

Те же фразы про лекарство предков и рак желудка, а также про лечение ревматизма и бронхита, повторил и Алымкадыр Бейшеналиев 16 апреля на пресс-конференции. При этом предыдущим вечером Садыр Жапаров объявил, что коронавирус можно лечить иссык-кульским корнем.

Миссия ВОЗ уже высказалась о том, что лечение коронавируса иссык-кульским корнем невозможно.

Тем не менее, министр здравоохранения в прямом эфире выпил некую жидкость, которую он назвал настойкой этого корня. Также он сказал, что настойку корня нельзя пить охлажденной, а дозировку «лекарства» определяет сам президент. В качестве эксперта он упоминал покойного отца Садыра Жапарова, который когда-то применял корень в лечении различных болезней.

Иссык-кульский корень — он же аконит или борец, растение семейства лютиковых, также известное как «собачья смерть», «клобук монаха», «волчья отрава», «венерин башмачок» и «царица ядов».

Аконитин обладает судорожно-паралитическим действием, быстро поглощается через слизистые и кожу, еще быстрее — кишечником. Вызывает зуд и имеет анестезионные свойства.

Отравление иссык-кульским корнем связано с применением его для самолечения в виде отваров. На вскрытии у умерших от отравления находят признаки гастроэнтерита, дистрофические изменения миокарда, печени, почек, в желудке находят остатки растения.

Сам министр здравоохранения признает, что иссык-кульский корень может привести к смерти.

«Мы даем только врачам, которые ответственны за лечение больных этой жидкостью и они будут за это отвечать. Если человек выпьет в холодном виде, то в течение пяти минут умрет. Если, после того как он выпьет настойку, он выпьет холодную воду или съест мороженое — тоже человек умирает. Кыргызы применяют иссык-кульский корень традиционно, он веками нас лечил», — сказал министр.