В социальных сетях распространилась видеозапись с автостоянки в аэропорту «Манас». На ней неизвестный мужчина пытался силой заставить женщину сесть в машину. Инцидент произошел 15 апреля.

«Водитель “Хюндая” пытается посадить женщину [в автомобиль] против ее воли. Девушка, кажется, не его жена. Она кричит, что не знает его», — отметил автор поста.

Случай зарегистрировали в милиции, куда обратились свидетели случившегося. Водителем оказался 22-летний житель Иссык-Атинского района, а женщина, которую он насильно сажал в машину — его женой.

«На автостоянке аэропорта “Манас” в 01:50 ночи, 22-летний Р.М. и его 23-летняя жена Ж.А. поссорились. У пары уже нет претензий к друг другу», — сообщили в МВД.

Но, по словам сотрудников милиции, следственные мероприятия по этому делу продолжатся.

Похищение и насилие в отношении женщин

Ранее бывший пресс-секретарь ГОВД Бишкека Нурлан Утемисов сообщал, что в 2020 году было зарегистрировано 92 факта похищения женщин, при этом 75 из случаев досудебного производства были прекращены. Лишь восемь из них были доведены до суда, а остальные девять все еще на рассмотрении.

Утемисов об этом рассказал на пресс-конференции, которая была организована после похищения и убийства Айзады Канатбековой.

Айзаду Канатбекову похитили в Бишкеке 5 апреля в 7 утра. Похищение попало на видео — были известны машина, ее номер и количество похитителей. Спустя два дня, 7 апреля, пастух обнаружил в поле между селами Арашан и Чокморова машину, на которой похитили Канатбекову. Выехавшие на место милиционеры нашли в салоне автомобиля убитую Айзаду. Похититель Замирбек Тенизбаев также находился в салоне, он был мертв.

По предварительной версии правоохранителей, похититель сначала задушил девушку футболкой, а после нанес себе несколько ножевых ранений и скончался.

Похищение и убийство Айзады вызвало резонанс в обществе. В Бишкеке и Оше прошли мирные митинги, собравшиеся требовали отставки главы МВД Улана Ниязбекова и ГУВД Бишкека Бакыта Матмусаева.

К вечеру 8 апреля были задержаны четыре подозреваемых в похищении Канатбековой. Прокуратура сообщила о расследовании действий милиции по факту похищения кыргызстанки, дело по статье «Халатность» было зарегистрировано в отношении сотрудников Первомайского УВД.

10 апреля стало известно, что были наказаны 44 милиционера. 12 из них были лишены должностей, в том числе начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев.

Это не первый случай, вызвавший общественный резонанс, связанный с похищением женщин. В мае 2018 года была похищена Бурулай Турдалы кызы. Впоследствии она была убита похитителем Марсбеком Бодошовым в отделении милиции.

В конце 2018 года Марса Бодошова суд приговорил к 20 годам лишения свободы. Соучастник преступления Акмат Сейитов был осужден на 7 лет.

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