Средняя школа имени Кожона Джолдошова, которая находится в Ноокатском районе Ошской области, с 16 апреля перешла на дистанционное обучение. Ученики будут будут обучаться онлайн две недели.

Глава районного отдела образования Ноокатского района Акуш Асанов сообщил «Клоопу», что такое решение было принято на заседании районного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

«Мать двоих учеников 2-3 дня назад побывала в Бишкеке и заразилась там коронавирусом. Естественно, она контактировала со своими детьми. Сейчас у них нет никаких признаков болезни, но все равно [они] находятся под наблюдением врачей. Чтобы предотвратить распространение [коронавируса], нам пришлось закрыть школу», — сказал Асанов.

Ранее 15 апреля в Оше были закрыты школы «Олимп» и «Жетиген» на две недели. Причиной стало заражение COVID-19 по одному ученику в каждой школе.

Дети, заразившиеся COVID-19, оказались из одной семьи, они заразились от родителей. Ученики прекратили посещение школы после появления симптомов.

На 16 апреля по стране было зафиксировано 230 случаев заражения коронавирусом. Из них три случая зарегистрировано в Оше. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 91 374 человек, из них 86 621 выздоровели, 1 544 человека умерли.