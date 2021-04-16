Бейшеналиев 16 апреля на пресс-конференции заявил, что аконит является лекарством от массы болезней: рака желудка, бронхита и даже ревматизма. Днём раньше президент Садыр Жапаров заявил, что настойку из иссык-кульского корня можно применять для лечения коронавируса.

Бейшеналиев также заявил, что настойку применяли «во время второй волны коронавируса» — вероятно, имея в виду осень 2020 года. Сейчас, по его словам, настойку из аконита применяют в нескольких больницах по всей стране.

Миссия ВОЗ уже высказалась о лечении коронавируса иссык-кульским корнем — по информации специалистов, это невозможно. Специалистка по доказательной медицине Бермет Барыктабасова заявила, что «министр хочет в пятый протокол [лечения коронавируса] внести царицу ядов», которую в народе называют «собачья смерть».

Иссык-кульский корень — он же аконит или борец — это ядовитое травянистое растение семейства лютиковых. В медицинском исследовании этого растения упоминается, что «аконит — крайне ядовитое растение, применение его в медицине недопустимо и опасно для жизни даже при традиционном наружном применении».

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Жапаров посоветовал лечить коронавирус иссык-кульским корнем, который смертельно опасен. Что происходит?

Цитата дня: Глава минздрава заявил, что дозировку ядовитого корня для лечения COVID-19 определяет только президент

Зелья Северуса Снейпа, яд для охоты у древних галлов и лекарство от коронавируса Садыра Жапарова. Где используется аконит и что это такое?

