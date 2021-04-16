Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев 16 апреля на пресс-конференции рассказал, что настойка из иссык-кульского корня (аконита) эффективна в лечении многих болезней, в том числе и COVID-19. В медицинском исследовании этого растения упоминается, что оно крайне ядовито.

Бейшеналиев в ходе пресс-конференции на вопрос журналистки о том, что, по некоторым данным, иссык-кульский корень приводит у девушек к бесплодию, ответил, что это не из-за корня.

«Сейчас мы даем настойку больным коронавирусом. Девушкам не даем […] В народе говорят, что после принятия иссык-кульского корня незамужние девушки могут стать бесплодными. Но сейчас почему девушки не могут родить? Они носят юбки и сидят на асфальте, так у них появляются воспаления. Не от иссык-кульского корня», — сказал он.

Также на пресс-конференции 16 апреля Бейшеналиев в прямом эфире выпил настойку ядовитого иссык-кульского корня и сообщил, что дозировку корня для употребления определяет лично президент Садыр Жапаров. Ранее сам глава государства рекомендовал кыргызстанцам этот корень, как лекарство от COVID-19.

Иссык-кульский корень — он же аконит или борец — это ядовитое травянистое растение семейства лютиковых. В медицинском исследовании этого растения упоминается, что «аконит — крайне ядовитое растение, применение его в медицине недопустимо и опасно для жизни даже при традиционном наружном применении».

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