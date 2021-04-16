Издание Kaktus.media сообщило, что их оператору стало плохо после пресс-конференции 16 апреля, где министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев заваривал иссык-кульский корень.

Когда глава минздрава подогревал корень, несколько операторов подошли близко, чтобы снять процесс. По словам оператора Kaktus.media, как только пошли пары, у него закружилась голова, и с каждой минутой становилось все хуже.

Позже в редакции его состояние ухудшилось, сильно разболелась голова, появилась тошнота вплоть до рвоты. Кроме того, об ухудшении состояния сообщил другой журналист, также вдохнувший пары на пресс-конференции*.

В Kaktus.media обратились в скорую помощь, оператору дали рекомендации при отравлении. Как отмечают в издании, услышав про контакт с ядовитым корнем, в скорой помощи напряглись и посоветовали немедленно обращаться за медицинской помощью в случае ухудшения состояния.

Отметим, об ухудшении состояния сообщил и другой журналист, находившийся на пресс-конференции и вдохнувший пары.

*Основные симптомы отравления аконитом: обильное слюнотечение, тошнота, рвота, понос, одышка, чувство ползания мурашек по коже, чувство замирания сердца, общая слабость, кожа холодная, ритм пульса нарушен, помутнение сознания. Продолжительность отравления составляет 2-4 часа. Смертельная доза — 3,0-6,0 мг.

Пресс-конференция иссык-кульского корня

Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев 16 апреля в прямом эфире выпил настойку иссык-кульского корня. Министр сослался на то, что отец президента тоже применял иссык-кульский корень (аконит) для лечения.

Корень нужно принимать в горячем виде — министр похвалился, что во всех больницах поставили «тефаль» (электро-чайники), чтобы давать настойку больным горячей. При журналистах некую жидкость из бутылки перелили в чайник, вскипятили и налили чашку Бейшеналиеву.

По словам Бейшеналиева, единственный человек, который определяет дозу корня для лечения — это президент.

Глава минздрава рассказал, что Садыр Жапаров еще в июле 2020 года обратился к нему, рассказав, что вылечился от коронавируса благодаря этому растению. В июле действующий президент находился в колонии — его осудили за попытку захвата власти и захват в заложники экс-губернатора Иссык-Кульской области Эмиля Каптагаева.

Бейшеналиев называл аконит лекарством от массы болезней — рака желудка, бронхита и даже ревматизма, ссылаясь на опыт предков и отца Садыра Жапарова.

Ранее и президент Садыр Жапаров заявил, что настойку из аконита можно применять для лечения коронавируса.

Глава Минздрава поддержал главу государства и заявил, что настойку применяли «во время второй волны коронавируса» — вероятно имея в виду осень 2020 года. В октябре 2020 года Садыр Жапаров, став премьером, рассказывал, что вылечил коронавирус. Лечил вирус он неким лекарством еще находясь в колонии и, по его словам, так предки издревле лечились от «рака желудка».

Миссия ВОЗ уже высказалась о лечении коронавируса иссык-кульским корнем — по информации специалистов, это невозможно. Специалистка по доказательной медицине Бермет Барыктабасова заявила, что «министр хочет в пятый протокол [лечения коронавируса] внести царицу ядов», которую в народе называют «собачья смерть».

Иссык-кульский корень — он же аконит или борец — это ядовитое травянистое растение семейства лютиковых. В медицинском исследовании этого растения упоминается, что «аконит — крайне ядовитое растение, применение его в медицине недопустимо и опасно для жизни даже при традиционном наружном применении».