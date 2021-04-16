Посольство США в Кыргызстане распространило заявление по поводу того, что ГКНБ прекратил дело в отношении экс-замглавы кыргызской таможни Райымбека Матраимова.

Дипломатическое представительство выразило «разочарование по поводу освобождения лидера организованной преступности Райымбека Матраимова».

«Соединенные Штаты по-прежнему намерены замораживать его преступные активы за рубежом и заниматься их возвращением кыргызскому народу», — говорится в заявлении.

Также в посольстве отметили, что Матраимова внесли в «список Магнитского», а также подвергли визовым санкциям за его участие в коррупционной таможенной схеме, в результате которой из Кыргызстана было отмыто не менее $700 миллионов.

В посольстве считают, что эти средства могли быть использованы властями страны на

здравоохранение, образование, сельское хозяйство и пенсии.

Также в посольстве подчеркнули, что сотрудничество между правоохранителями Кыргызстана и США в борьбе с ОПГ и коррупцией продолжится.

Свидетельством приверженности США «борьбе с коррупцией и возвращению украденных активов кыргызскому народу» могут стать деньги Максима Бакиева, которые были добыты коррупционным путем. США вернули $ 4,5 млн из них в Кыргызстан в 2019 году.

«Что касается Матраимова, мы работаем с правоохранительными органами Кыргызстана над выявлением собственности и финансовых интересов, принадлежащих Матраимову, которые могут быть заморожены в соответствии с требованиями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США», — заверили в дипмиссии.

Освобождение Матраимова

ГКНБ прекратил дело по статье «Легализация преступных доходов» в отношении экс-таможенника, потому что не нашел у Матраимова и его супруги имущества за рубежом. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 15 апреля.

«Мы же не можем просто держать человека под стражей, нам тоже за это придётся отвечать. Если бы за рубежом на наши запросы одна из стран ответила бы положительно, то мы безусловно отправили бы туда наших сотрудников, взяли бы всё имущество и по этому [делу] мы бы смогли его привлечь к ответственности. На сегодня нет никаких оснований его привлекать к ответственности и мы были вынуждены отпустить его», — сказал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

При этом, в релизе ГКНБ указывается, что Матраимов добровольно отдал в пользу государства квартиру стоимостью более 20 млн сомов и общей площадью 232,3 квадратных метра.

Основанием для начала этого досудебного производства стали материалы журналистского расследования «Азаттыка». В них говорилось о наличии у Матраимова дорогостоящего имущества в Дубае.

Кто такой Матраимов?

Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность заместителя главы Гостаможни. В таможенной структуре он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.

В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи. Журналисты доказали, что через эту схему было выведено $700 млн из Кыргызстана.

Точная сумма денег, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых как в Кыргызстане, так и за его пределами. В США Матраимова и его супругу внесли в санкционный «Список Магнитского».

11 февраля состоялось судебное заседание, где Матраимова признали виновным в коррупции. Однако суд приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов, а затем отпустил, сняв арест с его счетов. Суд вынес такое решение, потому что Матраимов пошел на сделку со следствием и выплатил ущерб государство в 2 млрд сомов — 1,4 млрд сомов в виде денег, а 600 млн недвижимостью.

18 февраля Матраимова задержали уже по новому делу о легализации преступных доходов. Тогда его водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Но теперь это дело прекращено, а экс-чиновник вновь на свободе.

Клан Матраимовых оказал большое влияние на кыргызскую политику — его старший брат Искендер Матраимов депутат парламента. Партия «Мекеним Кыргызстан», связанная с Матраимовыми и властями заняла второе место на выборах в парламент 4 октября 2020 года.

Однако результаты выборов были отменены после того, как недовольные граждане захватили Белый дом в Бишкеке. Основной причиной митингов стал использованный административный ресурс на выборах, а также подкуп голосов избирателей и фальсификации. Чаще всего в подкупе голосов обвиняли именно «Мекеним Кыргызстан».

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