Депутат Дастан Бекешев в своем телеграм-канале сообщил о том, что его вызвали на допрос как свидетеля по делу о событиях 9 октября 2020 года, когда на площади участников митинга против ОПГ закидали камнями люди, называвшие себя сторонниками Садыра Жапарова. Кроме того, по словам Бекешева, его еще вызовут на допрос по делу о событиях 5-6 октября 2020 года, когда акция протеста против итогов выборов в парламент перешла в захват Белого дома и освобождение из колонии действующего президента Садыра Жапарова.