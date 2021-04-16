Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев 16 апреля на пресс-конференции пытался доказать безопасность настойки из иссык-кульского корня (аконит или борец). В медицинском исследовании этого растения упоминается, что оно крайне ядовито.

На вопрос журналистов, сколько иссык-кульского корня в настойке, Бейшеналиев ответил, что они с президентом вместе варят иссык-кульский корень и только президент определяет дозу.

«Единственный человек, который сейчас определяет дозу иссык-кульского корня — это президент. Я смотрю и не могу тоже определить, потому что в каждом корне есть свои плюсы и минусы», — сказал он на пресс-конференции.

Миссия ВОЗ уже высказалась о лечении коронавируса иссык-кульским корнем — по информации специалистов, это невозможно. Специалистка по доказательной медицине Бермет Барыктабасова заявила, что «министр хочет в пятый протокол [лечения коронавируса] внести царицу ядов», которую в народе называют «собачья смерть».

Иссык-кульский корень — он же аконит или борец — это ядовитое травянистое растение семейства лютиковых. В медицинском исследовании этого растения упоминается, что «аконит — крайне ядовитое растение, применение его в медицине недопустимо и опасно для жизни даже при традиционном наружном применении».

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