Депутатка Айсулуу Мамашова накануне на заседании в парламенте предложила минздравсоцразвития ввести бесплатное обучение для женщин в кризисных центрах, которые пострадали от семейного насилия, и для матерей-одиночек.

По словам Мамашовой, они могли бы освоить профессии в профтехучилищах. После этого женщинам будет проще выйти из сложной жизненной ситуации.

«Прошу правительство в кратчайшие сроки рассмотреть этот вопрос и решить его тем женщинам, которые обратились в кризисные центры или не могут уйти из семьи просто потому, что им некуда идти. У них нет диплома, профессии, чтобы прокормить своих детей и уже оставить семью, где их “тиранят”, избивают и убивают», — призвала Мамашова.

Ранее премьер-министр Улукбек Марипов заявил, что существует необходимость пересмотра действующего законодательства по вопросам, связанным с семейным насилием. Но он не уточнил, что именно планируется менять.

Семейное насилие в Кыргызстане

В Кыргызстане каждая четвертая женщина подвергается семейному насилию. 83% женщин в стране хотя бы раз в жизни подвергалась психологическому давлению, физическому и сексуальному насилию. Об этом говорит исследование Ассоциации кризисных центров.

При этом семейное насилие часто приводит к убийствам женщин. Чаще всего женщин в Кыргызстане убивают их интимные партнеры — мужья и сожители.

В Кыргызстане женщины, убившие мужчин, в основном защищались от домашнего насилия. Но у женщин почти нет шансов на благосклонность следствия и судов, если они убили партнера. Зачастую женщины, получившие сроки за убийство, жаловались на постоянное насилие со стороны супруга или сожителя, но это не учитывалось судом.

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