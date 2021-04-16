Десятки медиков Бишкека и Чуйской области 16 апреля вышли на мирный марш. Они заявили, что так и не получили обещанную компенсацию в размере 200 тысяч сомов за работу в «красных зонах» во время пандемии коронавируса.

Марш начался у памятника Бюбюсаре Бейшеналиевой, затем врачи пришли к зданию парламента, а после – к Дому правительства.

По словам врачей, компенсации получают только «те, кто имеет нужных знакомых», а остальные медики так и не получили обещанных выплат. Они отметили, что не раз обращались к властям и разным чиновникам по поводу выплаты обещанных компенсаций, но в результате вопрос остался открытым.

Юрист в сфере здравоохранения Нуралы Айдаров рассказал, что медики из других регионов Кыргызстана планируют выйти на аналогичные акции протеста.

«Наша главная просьба, чтобы в кратчайшие сроки рассмотрели наши обращения по компенсациям. Потому что эти медики подавали свои заявки еще в прошлом году», — рассказал он.

Среди собравшихся были и медсестры, которые требуют повышения заработной платы на 100%, а не 50%, как было заявлено правительством ранее.

К протестующим вышел представитель правительства Санжарбек Исаев и сказал, что первый вице-премьер-министр Артем Новиков готов принять врачей. Около 10 медиков зашли в Дом правительства на переговоры. После этого митинг завершился и другие медработники разошлись.

Медики не раз заявляли, что получить компенсации очень сложно — есть бюрократия и сложности при сборе документов. Кроме того, очень сложно доказать, что заражение произошло именно на работе. Если медик не докажет, что он заразился на работе, ему не выплатят компенсацию.

Компенсации медикам

Ранее в правительстве сообщали, что с 1 апреля вдвое повышен базовый оклад семейных врачей и врачей общей практики. Для остальных категорий работников системы здравоохранения заработная плата с 1 июля будет увеличена на 50%, для технического и младшего обслуживающего персонала – на 40%. При этом, сами медики заявляют, что никакого повышения по сути не было, потому что власти лишили их надбавок.

До этого, в марте 2021 года минздрав сообщил, что с начала распространения коронавируса 1,5 тысячи заразившихся медработников получили по 200 тысяч сомов. Заявления на выплату компенсаций поступили также от семей 60 медиков, которые умерли от коронавируса, 32 из них было выплачено по 1 млн сомов.

В январе 2021 года заведующий юридическом отделом Министерства здравоохранения Азамат Жумакеев сообщил, что с 1 января 2021 года действует новый порядок выплаты компенсаций медработникам, инфицировавшимся COVID-19. Этот закон подписал экс-президент Сооронбай Жээнбеков летом 2020 года.

«Согласно новому порядку, если медики, которые работают в красной зоне, заразятся COVID-19, то они получают по 75 тысяч сомов. Семья умершего медика получит порядка 2 млн 800 тысяч сомов», — сказал он.

В мае 2020 года в правительстве приняли постановление, согласно которому медработникам, заболевшим COVID-19 на работе, государство выплачивало по 200 тысяч сомов. Семьям умерших медиков — по 1 млн сомов.