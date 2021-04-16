Республиканский штаб сообщил, что на 16 апреля в Кыргызстане умерли четыре пациента с COVID-19. Три смерти зафиксировали в Бишкеке и один — в Чуйской области.
По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 544 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Также Республиканский штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 230 человек.
- Бишкек — 131;
- Ош — 3;
- Чуйская область — 70;
- Ошская область — 3;
- Таласская область — 1;
- Нарынская область — 4;
- Иссык-Кульская область — 12;
- Джалал-Абадская область — 4;
- Баткенская область — 2.
По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 91 374 случая заражения коронавирусом.
Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 130 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 86 621 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.
Также среди медиков выявили 3 новых случаев заражения COVID-19. Два случая зафиксировали в Бишкеке, один случай — в Чуйской области. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 341 медработника, из которых выздоровел 4 258 человек.