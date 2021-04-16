Республиканский штаб сообщил, что на 16 апреля в Кыргызстане умерли четыре пациента с COVID-19. Три смерти зафиксировали в Бишкеке и один — в Чуйской области.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 544 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Также Республиканский штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 230 человек.

Бишкек — 131;

Ош — 3;

Чуйская область — 70;

Ошская область — 3;

Таласская область — 1;

Нарынская область — 4;

Иссык-Кульская область — 12;

Джалал-Абадская область — 4;

Баткенская область — 2.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 91 374 случая заражения коронавирусом.

Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 130 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 86 621 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Также среди медиков выявили 3 новых случаев заражения COVID-19. Два случая зафиксировали в Бишкеке, один случай — в Чуйской области. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 341 медработника, из которых выздоровел 4 258 человек.